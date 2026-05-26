Procura pelo Ensino Superior no segundo semestre cresce 18% no Brasil

Início das aulas para o segundo semestre está marcado para o dia 27 de julho. Bruno Bohm / Divulgação

O interesse pelo ingresso no Ensino Superior no segundo semestre segue em crescimento no Brasil. Somente o ProUni recebeu mais de 440 mil inscrições na edição de 2025 – número 18% maior do que o registrado no ano anterior. No mesmo período, o Ministério da Educação (MEC) ofertou mais de 211 mil bolsas em instituições privadas do país, reforçando o potencial dos processos seletivos entre estudantes que querem antecipar o início da graduação.

De olho nesse cenário, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. A seguir, veja cinco pontos importantes para escolher a instituição na hora de dar o próximo passo na vida acadêmica.

1. Opção estratégica

Ingressar no Ensino Superior no segundo semestre é uma oportunidade estratégica para quem deseja acelerar a carreira, mudar de área ou investir em uma segunda graduação.

— Para quem não teve a possibilidade de ingresso no primeiro período ou ainda tinha dúvidas sobre a carreira a seguir, começar agora certamente abre um leque de oportunidades profissionais e pessoais — afirma a pró-reitora acadêmica da UCPel, Moema Chatkin.

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Na UCPel, esse perfil é cada vez mais presente. O Vestibular de Inverno reúne candidatos que já concluíram o Ensino Médio há alguns anos, profissionais em busca de recolocação no mercado e estudantes interessados em uma segunda graduação.

2. Universidade conceituada

Uma vez definido o ingresso no segundo semestre, a escolha da instituição deve ter peso na decisão. Na UCPel, indicadores oficiais reforçam a relação entre formação universitária e inserção profissional: 84% dos egressos dos últimos três anos estão atuando no mercado de trabalho, e 52% conquistaram uma vaga em até seis meses após a graduação. Além disso, 76% dos diplomados trabalham diretamente na área de formação ou em segmentos correlatos.

A universidade também possui conceito máximo no Ministério da Educação (MEC), reconhecimento obtido a partir de avaliação presencial. A nota considera critérios como qualidade do ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura, gestão institucional, políticas de atendimento aos estudantes e qualificação do corpo docente e técnico administrativo.

— O resultado confirma o compromisso institucional com a excelência educacional e a inovação social. O estudante tem garantido o ingresso em uma instituição onde o processo de ensino e aprendizagem ocorre dentro das melhores condições educacionais — destaca Moema.

3. Diferenciais que ampliam a formação

Além da infraestrutura e da qualidade acadêmica, a UCPel aposta em diferenciais que visam ampliar a experiência universitária e fortalecer a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.

Um dos benefícios oferecidos aos alunos de graduação e pós-graduação é o acesso gratuito à plataforma goFLUENT, reconhecida internacionalmente pelo ensino personalizado de línguas. A ferramenta disponibiliza 48 idiomas e conta com conteúdos atualizados, metodologia adaptável a diferentes perfis de aprendizagem e foco na comunicação prática.

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4. Variedade de cursos e modalidades

No Vestibular de Inverno 2026, a instituição oferece 21 cursos de graduação distribuídos entre as modalidades presencial, semipresencial e Educação a Distância (EaD). Confira:

Saúde

Biomedicina – Semipresencial

Enfermagem – Presencial

Farmácia – Presencial

Fisioterapia – Presencial

Fonoaudiologia – Presencial

Nutrição – Semipresencial

Odontologia – Presencial

Psicologia – Presencial

Comunicação e Tecnologia

Análise e Desenvolvimento de Sistemas – EaD

Ciência de Dados e Inteligência Artificial – Semipresencial

Jornalismo – EaD

Publicidade e Propaganda – EaD

Arquitetura e Engenharias

Arquitetura – Presencial

Direito e Humanidade

Direito – Presencial

Gestão e Negócios

Administração – EaD

Ciências Contábeis – EaD

Gestão Comercial – EaD

Gestão de Recursos Humanos – EaD

Gestão Financeira – EaD

Marketing – EaD

Processos Gerenciais – EaD

Conforme Moema, todos os cursos são alinhados às necessidades do mercado de trabalho, reconhecidos pelo MEC e adequados ao novo marco da EaD.

— Também é importante destacar as formações lançadas neste ano. Fonoaudiologia, Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial estão com as primeiras turmas já em funcionamento e trazem o que há de mais atual em tecnologias para a educação e a formação de profissionais altamente qualificados.

5. Inscrição facilitada