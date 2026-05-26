Procura pelo Ensino Superior no segundo semestre cresce 18% no Brasil

O interesse pelo ingresso no Ensino Superior no segundo semestre segue em crescimento no Brasil. Somente o ProUni recebeu mais de 440 mil inscrições na edição de 2025 – número 18% maior do que o registrado no ano anterior. No mesmo período, o Ministério da Educação (MEC) ofertou mais de 211 mil bolsas em instituições privadas do país, reforçando o potencial dos processos seletivos entre estudantes que querem antecipar o início da graduação.
De olho nesse cenário, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) está com inscrições abertas para o Vestibular de Inverno 2026. A seguir, veja cinco pontos importantes para escolher a instituição na hora de dar o próximo passo na vida acadêmica.
1. Opção estratégica
Ingressar no Ensino Superior no segundo semestre é uma oportunidade estratégica para quem deseja acelerar a carreira, mudar de área ou investir em uma segunda graduação.
— Para quem não teve a possibilidade de ingresso no primeiro período ou ainda tinha dúvidas sobre a carreira a seguir, começar agora certamente abre um leque de oportunidades profissionais e pessoais — afirma a pró-reitora acadêmica da UCPel, Moema Chatkin.
Na UCPel, esse perfil é cada vez mais presente. O Vestibular de Inverno reúne candidatos que já concluíram o Ensino Médio há alguns anos, profissionais em busca de recolocação no mercado e estudantes interessados em uma segunda graduação.
2. Universidade conceituada
Uma vez definido o ingresso no segundo semestre, a escolha da instituição deve ter peso na decisão. Na UCPel, indicadores oficiais reforçam a relação entre formação universitária e inserção profissional: 84% dos egressos dos últimos três anos estão atuando no mercado de trabalho, e 52% conquistaram uma vaga em até seis meses após a graduação. Além disso, 76% dos diplomados trabalham diretamente na área de formação ou em segmentos correlatos.
A universidade também possui conceito máximo no Ministério da Educação (MEC), reconhecimento obtido a partir de avaliação presencial. A nota considera critérios como qualidade do ensino, pesquisa e extensão, infraestrutura, gestão institucional, políticas de atendimento aos estudantes e qualificação do corpo docente e técnico administrativo.
— O resultado confirma o compromisso institucional com a excelência educacional e a inovação social. O estudante tem garantido o ingresso em uma instituição onde o processo de ensino e aprendizagem ocorre dentro das melhores condições educacionais — destaca Moema.
3. Diferenciais que ampliam a formação
Além da infraestrutura e da qualidade acadêmica, a UCPel aposta em diferenciais que visam ampliar a experiência universitária e fortalecer a preparação dos estudantes para o mercado de trabalho.
Um dos benefícios oferecidos aos alunos de graduação e pós-graduação é o acesso gratuito à plataforma goFLUENT, reconhecida internacionalmente pelo ensino personalizado de línguas. A ferramenta disponibiliza 48 idiomas e conta com conteúdos atualizados, metodologia adaptável a diferentes perfis de aprendizagem e foco na comunicação prática.
4. Variedade de cursos e modalidades
No Vestibular de Inverno 2026, a instituição oferece 21 cursos de graduação distribuídos entre as modalidades presencial, semipresencial e Educação a Distância (EaD). Confira:
Saúde
- Biomedicina – Semipresencial
- Enfermagem – Presencial
- Farmácia – Presencial
- Fisioterapia – Presencial
- Fonoaudiologia – Presencial
- Nutrição – Semipresencial
- Odontologia – Presencial
- Psicologia – Presencial
Comunicação e Tecnologia
- Análise e Desenvolvimento de Sistemas – EaD
- Ciência de Dados e Inteligência Artificial – Semipresencial
- Jornalismo – EaD
- Publicidade e Propaganda – EaD
Arquitetura e Engenharias
- Arquitetura – Presencial
Direito e Humanidade
- Direito – Presencial
Gestão e Negócios
- Administração – EaD
- Ciências Contábeis – EaD
- Gestão Comercial – EaD
- Gestão de Recursos Humanos – EaD
- Gestão Financeira – EaD
- Marketing – EaD
- Processos Gerenciais – EaD
Conforme Moema, todos os cursos são alinhados às necessidades do mercado de trabalho, reconhecidos pelo MEC e adequados ao novo marco da EaD.
— Também é importante destacar as formações lançadas neste ano. Fonoaudiologia, Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial estão com as primeiras turmas já em funcionamento e trazem o que há de mais atual em tecnologias para a educação e a formação de profissionais altamente qualificados.
5. Inscrição facilitada
As inscrições para o Vestibular de Inverno 2026 da UCPel podem ser feitas de forma totalmente online, pelo site https://vestibular.ucpel.edu.br/