Descubra as vantagens de ter uma pós-graduação no currículo 

nfraestrutura está entre diferenciais da UCPel. Leandro Lopes / Divulgação

Possuir um diploma de graduação no ensino superior deixou de ser o único diferencial competitivo no mercado de trabalho. Hoje, conforme a PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 20,5% da população com 25 anos ou mais completou o Ensino Superior. No entanto, o grupo que avançou nos estudos e ingressou na pós-graduação é de apenas 5,1%.

A falta de uma qualificação ainda maior acaba refletindo diretamente no bolso: profissionais pós-graduados ganham, em média, 44% a mais do que quem parou na primeira formação, aponta o Mapa do Ensino Superior do Semesp.

De olho nessa demanda por qualificação e liderança, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) abriu inscrições para 26 cursos, entre especializações e MBAs. Em entrevista, o coordenador de Educação Continuada da UCPel, Daniel Schuch, detalha as oportunidades na instituição de Pelotas e o impacto da formação contínua para quem quer dar o próximo passo na carreira.

Quais cursos e modalidades a UCPel oferece neste semestre?

A instituição oferece cursos nas modalidades 100% EAD, semipresencial e presencial, permitindo que os estudantes escolham o formato mais adequado à sua rotina. Entre as novidades, estão cursos voltados para Inteligência Artificial, além de formações em Segurança Pública e Direito Penal e áreas pedagógicas como Psicopedagogia Clínica e Institucional. A duração varia de oito meses a três anos, conforme a carga horária e exigências de cada graduação.

A lista completa de cursos contempla:

Análises Clínicas Coaching com Ênfase em Mentoring para Gestão Pessoas Cultura Digital e IA na Prática Docente Docência para o Ensino Superior Enfermagem Obstétrica Engenharia e Arquitetura de Software Estética e Cosmetologia Fisioterapia Cardiorespiratória e Terapia Intensiva Gestão de Negócios em Saúde Gestão de Projetos PMI-PMBOK Gestão do Agronegócio Gestão Estratégica de Negócios Gestão Estratégica de Vendas, Negociação e Performance Inteligência Artificial e Marchine Learning Liderança em Tecnologia Linguagem e Cognição Marketing, Criatividade e Inovação MBA em Liderança, Inovação e Serviços Educacionais MBA em Liderança, Inovação e Serviços Hospitalares Metodologias ativas de aprendizagem Orientação Educacional Ortodontia Prática Jurídica Cível Psicopedagogia Clínica e Institucional Psicopedagogia institucional Segurança Pública e Direito Penal

Quais são os principais diferenciais da pós-graduação da UCPel?

Os diferenciais começam pela infraestrutura. Nos cursos presenciais de saúde, os alunos têm acesso a um hospital referência na macrorregião e a ambulatórios no campus, incluindo visitas técnicas mesmo para cursos sem estágio obrigatório. Na área do direito, o Serviço de Assistência Jurídica (SAJ) oferece prática real em atendimento à comunidade, complementando a formação teórica.

Nos cursos EAD, por sua vez, os estudantes participam de projetos voltados à solução de problemas reais e de webaulas síncronas com professores e especialistas convidados. Os encontros ficam gravados para acesso posterior, ampliando as possibilidades de aprendizado.

Além disso, a pós-graduação favorece o networking, permitindo que os alunos construam contatos com colegas e professores, abrindo portas para novas oportunidades e crescimento profissional.

Como funciona o período de inscrições e o processo seletivo da UCPel?

Todas as formações começam em maio, com o período de inscrições indo até o final de abril. O processo é totalmente online, realizado pelo site da UCPel, na página de pós-graduação . Basta escolher o curso e concluir a matrícula.

As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, sem processo seletivo adicional. A única exceção é o curso de Ortodontia, que conta com 12 vagas, número definido pelo conselho da área. Nesse caso, os postos são ocupados pelos primeiros candidatos que concluírem a matrícula.