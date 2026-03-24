Descubra as vantagens de ter uma pós-graduação no currículo 

Possuir um diploma de graduação no ensino superior deixou de ser o único diferencial competitivo no mercado de trabalho. Hoje, conforme a PNAD Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 20,5% da população com 25 anos ou mais completou o Ensino Superior. No entanto, o grupo que avançou nos estudos e ingressou na pós-graduação é de apenas 5,1%.
A falta de uma qualificação ainda maior acaba refletindo diretamente no bolso: profissionais pós-graduados ganham, em média, 44% a mais do que quem parou na primeira formação, aponta o Mapa do Ensino Superior do Semesp.
De olho nessa demanda por qualificação e liderança, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) abriu inscrições para 26 cursos, entre especializações e MBAs. Em entrevista, o coordenador de Educação Continuada da UCPel, Daniel Schuch, detalha as oportunidades na instituição de Pelotas e o impacto da formação contínua para quem quer dar o próximo passo na carreira.
Quais cursos e modalidades a UCPel oferece neste semestre?
A instituição oferece cursos nas modalidades 100% EAD, semipresencial e presencial, permitindo que os estudantes escolham o formato mais adequado à sua rotina. Entre as novidades, estão cursos voltados para Inteligência Artificial, além de formações em Segurança Pública e Direito Penal e áreas pedagógicas como Psicopedagogia Clínica e Institucional. A duração varia de oito meses a três anos, conforme a carga horária e exigências de cada graduação.
A lista completa de cursos contempla:
- Análises Clínicas
- Coaching com Ênfase em Mentoring para Gestão Pessoas
- Cultura Digital e IA na Prática Docente
- Docência para o Ensino Superior
- Enfermagem Obstétrica
- Engenharia e Arquitetura de Software
- Estética e Cosmetologia
- Fisioterapia Cardiorespiratória e Terapia Intensiva
- Gestão de Negócios em Saúde
- Gestão de Projetos PMI-PMBOK
- Gestão do Agronegócio
- Gestão Estratégica de Negócios
- Gestão Estratégica de Vendas, Negociação e Performance
- Inteligência Artificial e Marchine Learning
- Liderança em Tecnologia
- Linguagem e Cognição
- Marketing, Criatividade e Inovação
- MBA em Liderança, Inovação e Serviços Educacionais
- MBA em Liderança, Inovação e Serviços Hospitalares
- Metodologias ativas de aprendizagem
- Orientação Educacional
- Ortodontia
- Prática Jurídica Cível
- Psicopedagogia Clínica e Institucional
- Psicopedagogia institucional
- Segurança Pública e Direito Penal
Quais são os principais diferenciais da pós-graduação da UCPel?
Os diferenciais começam pela infraestrutura. Nos cursos presenciais de saúde, os alunos têm acesso a um hospital referência na macrorregião e a ambulatórios no campus, incluindo visitas técnicas mesmo para cursos sem estágio obrigatório. Na área do direito, o Serviço de Assistência Jurídica (SAJ) oferece prática real em atendimento à comunidade, complementando a formação teórica.
Nos cursos EAD, por sua vez, os estudantes participam de projetos voltados à solução de problemas reais e de webaulas síncronas com professores e especialistas convidados. Os encontros ficam gravados para acesso posterior, ampliando as possibilidades de aprendizado.
Além disso, a pós-graduação favorece o networking, permitindo que os alunos construam contatos com colegas e professores, abrindo portas para novas oportunidades e crescimento profissional.
Como funciona o período de inscrições e o processo seletivo da UCPel?
Todas as formações começam em maio, com o período de inscrições indo até o final de abril. O processo é totalmente online, realizado pelo site da UCPel, na página de pós-graduação. Basta escolher o curso e concluir a matrícula.
As vagas são preenchidas por ordem de inscrição, sem processo seletivo adicional. A única exceção é o curso de Ortodontia, que conta com 12 vagas, número definido pelo conselho da área. Nesse caso, os postos são ocupados pelos primeiros candidatos que concluírem a matrícula.
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