Demanda por profissionais de IA cresce 21% ao ano

Novo curso da UCPel mescla aulas online com encontros presenciais à noite. Leandro Lopes / Divulgação

Desde 2019, a procura por profissionais qualificados para trabalhar com inteligência artificial (IA) vem crescendo 21% ao ano, superando a oferta de talentos disponíveis no mercado. O dado foi divulgado pela consultoria Bain & Company, que também identificou dois grandes desdobramentos desse cenário: a escassez fez os salários aumentarem 11% no período e tem impactado significativamente o desenvolvimento de soluções inovadoras dentro das empresas.

Atenta às tendências, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) lançou o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial. Semipresencial, a graduação tem duração de quatro anos e oferece uma formação interdisciplinar que aborda os campos mais estratégicos e inovadores da atualidade, permitindo que o estudante explore técnicas como aprendizado de máquina, mineração de dados e inteligência computacional.

– A alta demanda por profissionais qualificados foi determinante para a criação desse novo curso, que é totalmente alinhado ao crescimento da IA e da demanda por sistemas inteligentes. Nossa ideia é capacitar os estudantes para que consigam entender toda a parte de análise de dados, de conceitos, de criação e de desenvolvimento de soluções – conta o coordenador da graduação de Ciência de Dados e Inteligência Artificial da UCPel, Carlos Vinícius Rasch Alves.

Nesta entrevista, Alves destaca os principais diferenciais do curso, que tem inscrições abertas no vestibular de verão da universidade. Os interessados podem optar por diferentes formas de ingresso, como redação online e segunda graduação. Também é possível utilizar o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) – dependendo da nota obtida, o aluno pode ganhar até 100% de desconto no primeiro semestre.

Quais competências e habilidades o curso de Ciência de Dados e Inteligência Artificial busca desenvolver?

No início, focamos em nivelar o conhecimento dos participantes, em uma etapa que aborda fundamentos da inteligência artificial. Oferecemos também toda a parte de programação, que evolui gradativamente ao longo do curso. Conforme o estudante entende o assunto e identifica necessidades, aumentamos a carga relacionada ao tema.

A graduação contempla, ainda, áreas fundamentais, como deep learning, machine learning e sistemas de recomendações. Realizamos abordagens relacionadas a pontos-chave e trabalhamos competências para imergir, engajar e inserir os alunos com todo o contexto da inteligência artificial e da análise de dados.

Quais são os principais diferenciais do novo curso?

Atualmente, observamos que formações da área, como as de análises de sistemas e ciências da computação, abordam a inteligência artificial apenas como uma disciplina. O diferencial é que estruturamos uma graduação voltada a todo o cenário da tecnologia, já incluindo as áreas da IA. Com isso, podemos inserir profissionais diferenciados no mercado, que terão o alinhamento para criar, desenvolver e modelar sistemas inteligentes com IA e análises de dados. Além disso, poderão seguir para o campo da gestão, como a de informações e de dados estratégicos.

Outro ponto importante é que contemplamos fortemente a ética e a parte jurídica. Com isso, o estudante consegue não apenas desenvolver soluções inovadoras, mas também compreender, de forma integrada, o que está fazendo.

Como funciona o modelo semipresencial adotado pela UCPel e quais vantagens ele oferece?

O aluno do curso semipresencial pode se programar para estar presencialmente conosco em determinados dias da semana, à noite. Nesses momentos, ele poderá vivenciar, na prática, tudo o que preparamos com muito carinho, como a infraestrutura completa, que inclui os melhores laboratórios e ferramentais. Esse cuidado também se estende ao modelo online, que propõe momentos de estudo e preparação à distância, sempre com acompanhamento dos professores.

A UCPel tem tradição e nota máxima no Ministério da Educação (MEC). Como essa credibilidade é refletida na qualidade da infraestrutura e do corpo docente?

Recentemente obtivemos a nota máxima no recredenciamento da instituição pelo MEC. A maioria dos nossos cursos também têm nota máxima e queremos manter isso, transformando a nota 5 na nossa realidade diária. Respiramos o conceito máximo do MEC justamente para expor esse diferencial aos nossos alunos, que contam com acolhimento e infraestrutura de alta qualidade para aproveitar tudo que a UCPel oferece. Também é preciso destacar a excelência do corpo docente, que está sempre atento às atualizações do mercado e da academia, pois sabemos que tecnologia é algo que se transforma constantemente.

Quais são as expectativas da UCPel em relação ao impacto desse novo curso no desenvolvimento regional e no ecossistema de tecnologia do Sul do país?