UCPel amplia modalidades de ensino e lança novos cursos

UCPel combina teoria com práticas essenciais desde o início dos cursos. UCPel / Divulgação

Com a transformação digital, o Ensino Superior precisou se adaptar para acompanhar as tendências de mercado e de consumo. Alinhada às demandas do estudante moderno, a Universidade Católica de Pelotas (UCPel) passou a atuar na modalidade semipresencial, além das modalidades presencial e de Educação a Distância (EAD). A instituição também lançou três novos cursos (Fonoaudiologia, Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial), dois deles nesse novo formato.

– Os 29 cursos de graduação dispõem de diversos métodos de ingresso. O Vestibular 2026 está com inscrições abertas no site, no qual o candidato deve realizar uma redação online. Outras opções são a nota do Enem, a transferência de outra instituição e a utilização de diploma de Ensino Superior, além do Prouni – explica o superintendente de Comunicação e Marketing da UCPel, Cleiton Decker.

Em entrevista, a gerente Acadêmica da Universidade Católica de Pelotas, Gabriela Jurak, conta detalhes sobre as diferentes modalidades oferecidas pela instituição.

Por que a UCPel dedica-se a oferecer diferentes modalidades de estudo entre seus cursos de graduação?

As possibilidades de estudo na instituição estão alinhadas aos princípios da flexibilidade, da autonomia e do protagonismo do estudante. Cada modalidade foi pensada para permitir que o aluno assuma papel ativo em seu processo formativo, construindo trajetórias que respeitem seus tempos, suas necessidades e seus contextos de vida.

A universidade aposta em metodologias inovadoras, integrando teoria, prática, tecnologia e interação humana para desenvolver competências que ultrapassam o domínio técnico – formando profissionais críticos, éticos e comprometidos com a comunidade. Essa diversidade traduz o compromisso da UCPel com uma educação centrada no aluno, reconhecendo que há diferentes formas de aprender e ensinar com qualidade.

Leia Mais Conheça os três novos cursos de graduação da UCPel

Na prática, como funciona o novo formato semipresencial da UCPel?

Na UCPel, o ensino semipresencial combina o melhor dos dois mundos. No Campus Digital, o estudante tem acesso a conteúdos teóricos, videoaulas, fóruns e atividades interativas, acompanhadas por mediadores e professores. Já as atividades presenciais ocorrem periodicamente nos campi, envolvendo práticas, laboratórios, debates e projetos. Essa modalidade favorece uma formação flexível e dinâmica, que permite ao estudante organizar seus estudos com autonomia, sem abrir mão da convivência acadêmica e do acompanhamento docente.

Quais são as principais características da EAD na instituição?

A Educação a Distância (EAD) na UCPel é pautada pela mesma qualidade acadêmica e pelo mesmo compromisso formativo das demais modalidades. Além das aulas e dos conteúdos disponibilizados no Campus Digital, o estudante conta com toda a infraestrutura da universidade – incluindo laboratórios, bibliotecas, espaços de convivência e apoio psicopedagógico. Os cursos EAD também oferecem aulas síncronas, em tempo real, e encontros presenciais destinados a atividades práticas, vivências e avaliações. Outro diferencial é que as aulas são ministradas pelos mesmos docentes que atuam nos cursos presenciais, garantindo unidade pedagógica, integração de saberes e acompanhamento contínuo.

Como a UCPel se diferencia na modalidade presencial?

O ensino presencial na UCPel é caracterizado por uma formação prática e transformadora. A universidade adota metodologias ativas de aprendizagem que estimulam o protagonismo estudantil. Desde os primeiros semestres, os alunos são inseridos em cenários reais de prática, especialmente nas áreas da saúde, por meio do Campus da Saúde – Cidade do SUS, um complexo único no país que integra ensino, pesquisa, extensão e assistência à comunidade.

Outro diferencial é a forte inserção social da UCPel, que promove ações e projetos junto à comunidade local, conectando a formação acadêmica às demandas reais da sociedade. Além disso, a instituição oferece infraestrutura moderna e acolhedora, com laboratórios qualificados, espaços colaborativos e ambientes que favorecem a inovação, o trabalho em equipe e o desenvolvimento de competências profissionais e humanas.

Em comparação, quais são as maiores vantagens de cada modalidade?

Cada modalidade da UCPel foi estruturada para atender a diferentes perfis de estudantes, sem abrir mão da qualidade e dos princípios do Projeto Pedagógico Institucional. O presencial, por exemplo, é ideal para quem valoriza o contato cotidiano com professores e colegas, as vivências práticas desde o início do curso e o envolvimento direto com projetos e atividades acadêmicas no campus.

O formato semipresencial é recomendado para quem busca flexibilidade de horários e autonomia, mas ainda deseja manter o vínculo presencial com a universidade. Essa modalidade combina teoria online e práticas presenciais, permitindo ao estudante conciliar trabalho, estudo e vida pessoal sem perder a interação humana e a vivência prática.

O EAD, por sua vez, é ideal para aqueles que precisam de maior liberdade de tempo e espaço. Nesse formato, o estudante tem acesso a um ambiente virtual completo e interativo, com acompanhamento docente contínuo e momentos presenciais programados para práticas e avaliações. É uma opção que alia autonomia, conveniência e qualidade acadêmica.

Como os novos cursos da UCPel estão organizados dentro dos formatos disponíveis?

Eles estão distribuídos entre as modalidades presencial (Fonoaudiologia) e semipresencial (Nutrição e Ciência de Dados e Inteligência Artificial), conforme as especificidades de cada área do conhecimento e o perfil dos futuros estudantes. Independentemente da modalidade, todos os cursos compartilham uma estrutura que valoriza metodologias ativas, integração teoria–prática, uso de tecnologias educacionais e articulação com a comunidade.