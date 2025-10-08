Medicina da UCPel conquistou nota máxima no conceito de cursos do MEC. UCPel / Divulgação

Uma formação de excelência é essencial no exercício da profissão médica. Por isso, a UCPel (Universidade Católica de Pelotas) busca estar alinhada às demandas e aos desafios atuais na área. Os investimentos em inovação e tecnologia feitos pela instituição se estendem também ao vestibular de acesso ao curso, que acontece de forma totalmente online.

Neste ano, o processo de seleção de Medicina da UCPel já tem data e hora marcadas: 1º de novembro, sábado, às 9h. A prova terá duração de três horas e contará com 30 questões objetivas de múltipla escolha e uma proposta de redação. As inscrições se encerram no dia 14 de outubro.

Em entrevista, a Comissão Permanente de Vestibular, a estudante do 4º ano Aryela Franções e o coordenador do curso de Medicina, Cayo Lopes, dão detalhes sobre a prova e as características da formação da UCPel.

Qual é o principal diferencial do processo seletivo online da UCPel?

Comissão Permanente de Vestibular — O ponto de destaque do processo seletivo online da UCPel é a possibilidade de atender candidatos de todo o território nacional. Para realizar a prova, não é necessário se deslocar até o campus, o que proporciona maior conforto aos vestibulandos e reduz consideravelmente os custos com hospedagem e transporte.

Como funciona a plataforma e a dinâmica de realização do vestibular?

Comissão — No dia da prova, o candidato deverá acessar a plataforma com, no mínimo, 45 minutos de antecedência, a fim de realizar os procedimentos obrigatórios: identificação através de captura de foto e apresentação de documento.

É fundamental que o candidato verifique previamente se o computador utilizado atende aos requisitos técnicos previstos em edital, assegurando o pleno funcionamento do microfone, da câmera do computador e do celular, que será utilizado como segundo ângulo de monitoramento durante a prova. O participante deverá permanecer sozinho no ambiente de realização da avaliação e em local silencioso e livre de interrupções.

Como a instituição garante a segurança e a confiabilidade da realização do exame?

Comissão — A UCPel adota diversas medidas para assegurar a autenticidade e a integridade do processo seletivo. Durante toda a prova, os candidatos são acompanhados por uma equipe de fiscais especializados, que monitora desde o acesso ao sistema até a realização do exame. O uso de múltiplas câmeras amplia a visão e o controle do ambiente, reforçando a fiscalização. Além disso, todas as imagens ficam registradas, possibilitando a análise posterior em caso de suspeita de irregularidades.

Como foi a experiência de fazer o vestibular online da UCPel?

Aryela Franções — Foi uma experiência bem diferente. Fiquei um pouco nervosa, já que era algo que nunca havia feito antes. No mais, deu tudo certo, pois o sistema funcionou bem e a dinâmica da prova foi excelente.

A possibilidade de fazer a prova em casa otimizou sua performance na avaliação?

Aryela — Pela qualidade da universidade e do curso, eu teria ido para Pelotas, se fosse necessário. Por outro lado, foi ótimo não precisar sair de Porto Alegre para fazer o vestibular. O sentimento de medo e de conforto andaram juntos no processo, mas a experiência foi positiva.

Como a Medicina da UCPel integra teoria e prática desde o início da formação?

Cayo Lopes — Adotamos uma abordagem de ensino que mescla o método tradicional associado às metodologias ativas, integrando a teoria à prática desde a primeira semana de aula. Os estudantes têm contato com situações reais de saúde — dentro do território da comunidade e nas UBSs gerenciadas pela UCPel —, articulando os conteúdos das áreas básicas aos temas clínicos.

Ao longo dos anos, eles também vivenciam atividades de formação em simulação realística, intercaladas com as práticas assistenciais. Isso favorece a aprendizagem significativa e o desenvolvimento das competências exigidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais.

⁠⁠Como o curso acompanha as transformações da medicina e da saúde pública no Brasil?