Curso de Medicina do RS está entre os melhores do Brasil

O curso de Medicina da Universidade Católica de Pelotas (UCPel) conquistou a avaliação máxima — conceito 5 — no processo de renovação de reconhecimento realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), do Ministério da Educação (MEC). O resultado reforça o compromisso com a qualidade do ensino e a tradição da instituição, que tem mais de 60 anos de história e abriga a maior Escola de Medicina do Rio Grande do Sul.

— Esse reconhecimento ratifica a qualidade institucional nos três eixos avaliados: projeto didático-pedagógico, corpo docente e infraestrutura, premiando o trabalho e o plano estratégico da comunidade acadêmica. Hospital próprio, unidades básicas administradas pela universidade e a cidade do SUS, associada a 195 professores condutores de um projeto pedagógico robusto, nos encaminham para uma sólida formação médica — destaca o reitor da UCPel, José Carlos Pereira Bachettini Júnior.

Confira os principais diferenciais que ajudaram a consolidar o curso de Medicina da UCPel e saiba mais sobre o vestibular da universidade.

Tradição alinhada à inovação

Cursar medicina na UCPel significa participar de uma graduação tradicional, mas totalmente aberta à inovação. A instituição investe constantemente em transformações, aprimoramentos e soluções para seguir formando profissionais alinhados às necessidades do mercado.

— A nota 5 reforça o caminho escolhido, mas o posicionamento mais elevado do ranking nos obriga a continuar atualizando nossos estudos e nossas percepções sobre a boa medicina — explica Bachettini Júnior.

Infraestrutura completa

A infraestrutura completa é outro trunfo da UCPel. Começando pelo Hospital Universitário São Francisco de Paula (HUSFP). A instituição própria é integrada ao Sistema Único de Saúde (SUS) e permite que os estudantes possam atender a população e aprender diversas especialidades na prática.

— O hospital universitário é uma extensão da nossa formação e da nossa casa. Estando lá, pude desenvolver e aprimorar o raciocínio clínico, as habilidades técnicas e, principalmente, aprender a lidar com situações reais, sempre acompanhado por preceptores que orientam e incentivam a nossa autonomia de forma gradual e responsável — conta o acadêmico do 6º ano do curso de Medicina da UCPel, Eduardo Madruga Storniolo.

Outro diferencial da instituição é o Hospital de Simulação (HSIM), pioneiro no Rio Grande do Sul. Trata-se de um espaço de treinamento prático com tecnologia avançada (incluindo manequins de alta fidelidade e cenários realísticos) para que os estudantes treinem suas habilidades, do pré-hospitalar à UTI, em ambientes controlados e seguros. No total, são 11 salas completas e três específicas focadas em habilidades.

A UCPel também faz a gestão de seis Unidades Básicas de Saúde (UBS), que oferecem atendimento primário a mais de 272 mil pessoas por ano.

— Alinhamos as metodologias ativas ao método convencional, conforme necessidade e demanda, reforçando as fortalezas de cada método. Envolver as metodologias ativas e apostar no aprendizado baseado em problemas, na simulação realística, na tutoria e na vivência prática desde o primeiro semestre, são pontos fortes do nosso curso. A interdisciplinaridade entre as áreas do conhecimento e a construção do raciocínio clínico em cenários reais aproximam o estudante da realidade da profissão e foram fundamentais para esse resultado divulgado pelo MEC — afirma o coordenador do curso de Medicina da UCPel e diretor-geral do Hospital Universitário São Francisco de Paula, Cayo Lopes.

Aulas práticas e soluções tecnológicas

Por conta da ampla infraestrutura, a UCPel consegue mesclar aulas teóricas e práticas desde o primeiro ano da graduação. Para Lopes, essa metodologia influencia diretamente a formação de médicos críticos, resolutivos e comprometidos com a ética e com as necessidades da população.

— Desde o início, nossos alunos têm contato com a rede de saúde da comunidade, nas UBSs e no território, realizando diagnóstico populacional e entregando soluções conforme a demanda da população. Com o nosso hospital próprio, que é o maior laboratório de aprendizagem do curso, há grande integração da teoria e da prática de forma natural. Essa imersão precoce garante que o conhecimento teórico seja constantemente validado e aplicado na realidade do cuidado em saúde. Com a simulação realística, no nosso Hospital de Simulação, os alunos podem praticar de forma segura em um ambiente que permite treinar quantas vezes for necessário — ressalta o coordenador.

Segundo Storniolo, essa imersão desde cedo nas diversas especialidades oferecidas pelo curso é essencial para visualizar a importância de cada disciplina e identificar como tudo se conecta para o cuidado ao paciente. Além disso, abre um leque de possibilidades aos estudantes, que conseguem experimentar, na prática, diferentes áreas da medicina.

— Esse tipo de vivência é essencial para perceber afinidades, identificar quais especialidades mais nos ganham e nos motivam e, ao mesmo tempo, ter clareza sobre os prós e os contras de cada uma antes de tomar a decisão definitiva — afirma o estudante.

Corpo docente altamente qualificado

Formado por aproximadamente 200 professores, o corpo docente altamente qualificado também foi essencial para que a UCPel atingisse nota máxima na avaliação do MEC. A graduação é conduzida por mestres, doutores e especialistas com grande inserção na prática médica e na pesquisa.

— Mais do que títulos, eles compartilham a missão de ensinar pelo exemplo, sendo referência ética, científica e assistencial. O engajamento dos professores nas atividades de ensino, pesquisa e extensão cria um ambiente formativo que vai além da sala de aula. Isso mostra o verdadeiro time que trabalha para uma formação médica de qualidade — explica Lopes.

Vestibular aberto

Com 180 vagas anuais, o vestibular de Medicina da UCPel está aberto e marcado para 1º de novembro de 2025. As inscrições podem ser realizadas até às 23h59 de 14 de outubro de 2025, exclusivamente pela internet, no Portal de Inscrição. O processo seletivo será realizado de forma remota, por meio de prova online, síncrona, com questões objetivas de múltipla escolha. Além disso, será necessário fazer uma dissertação