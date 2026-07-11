Xavante pode ter até cinco desfalques em jogo de ida da final da Copa FGF

Artilheiro rubro-negro na temporada teve uma lesão muscular na coxa direita. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O técnico Laécio Aquino deve ter problemas para escalar o Brasil de Pelotas nas finais da Copa FGF. Para os confrontos contra o Gramadense, nos dois próximos fins de semana, o Xavante pode ter até cinco desfalques.

Os zagueiros Vitor Becker e Tony Lucas seguem fora de combate e a expectativa é de que retornem apenas na Divisão de Acesso. Ambos estão na lista de desfalques desde a chegada de Aquino.

Becker se recupera de uma ruptura do ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho, sofrida em outubro do ano passado, durante a fase de grupos da Copa FGF, contra o Inter. O defensor já concluiu as etapas iniciais da recuperação, mas ainda não voltou aos treinamentos com bola. Já Tony Lucas trata um edema ósseo na região púbica e não joga desde 17 de maio.

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As maiores preocupações para Laécio Aquino, no entanto, são as situações de Gabriel Morbeck e Petterson, que deixaram a semifinal contra o Santa Cruz lesionados e devem perder as finais. Artilheiro do Xavante na temporada, com oito gols, Morbeck sentiu uma lesão muscular na coxa direita e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo da partida disputada no último sábado (4).

Petterson entrou aos nove minutos da etapa final, mas permaneceu em campo por apenas 29 minutos. Em sua estreia pelo Brasil, o atacante caiu após uma disputa de bola e sofreu uma luxação no ombro.

— O ombro foi colocado no lugar, foi reduzida a luxação. Ele quis voltar, mas não conseguiu continuar em campo — explicou o médico do clube, Dr. Gustavo Lahm.

Apesar das tendência de baixa, Laécio Aquino ainda aguarda um posicionamento final do DM acerca da recuperação dos jogadores.

O último desfalque vem das categorias de base. Adriano Ferraz, de 19 anos, vem ganhando minutos na temporada e seria o substituto imediato de Morbeck. No entanto, o jovem estará à disposição do elenco Sub-20, que disputa a semifinal da Divisão de Acesso da categoria no mesmo momento da final da Copinha.

Apesar das baixas, Laécio Aquino vai ganhar um reforço para a decisão. Recuperado de um quadro de infecção na garganta que o tirou do duelo contra o Santa Cruz, o meia-atacante Guilherme Givigi fica à disposição para a primeira partida da final da Copa FGF.



