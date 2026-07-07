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Finalista da Copa FGF
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Brasil de Pelotas garante calendário nacional e pode jogar Série D e Sul-Sudeste em 2027

Xavante disputa desde 2008 uma das quatro divisões do Brasileirão ou a Copa do Brasil

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Daniel Costa

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