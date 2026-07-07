Brasil de Pelotas garante calendário nacional e pode jogar Série D e Sul-Sudeste em 2027

Clube disputou a quarta divisão neste ano, sendo eliminado na primeira fase. Tiago Winter / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas disputará uma competição nacional pela 20ª temporada consecutiva. Com a classificação para a final da Copa FGF, o Xavante garantiu uma vaga na Copa Sul-Sudeste ou na Série D de 2027

O adversário na decisão será o Gramadense. A partida de ida será disputada no dia 11, às 19h, na Vila Olímpica, em Gramado, enquanto o confronto de volta ocorrerá no dia 18, também às 19h, no Bento Freitas.

O regulamento da Copa FGF prevê que o campeão garante vaga na Série D de 2027, enquanto o vice-campeão assegura classificação para a Copa Sul-Sudeste. Com isso, o Brasil já tem presença confirmada em uma competição nacional na próxima temporada.

A sequência amplia uma marca histórica do clube. Desde 2008, o Xavante disputa ininterruptamente ao menos uma competição nacional, seja em uma das quatro divisões do Campeonato Brasileiro ou na Copa do Brasil.

Ranking pode garantir vaga dupla

Além da classificação conquistada em campo, o Brasil também está próximo de assegurar uma vaga na Série D pelo Ranking Nacional de Clubes (RNC). Atualmente na 88ª colocação, o Xavante deve ser beneficiado pelo critério de distribuição das vagas.

Leia Mais Brasil de Pelotas deve jogar a Série D em 2027; entenda

Caso conquiste o título da Copa FGF, o clube utilizará a vaga à Série D via estadual, abrindo espaço para outra equipe do ranking, cenário que já aconteceu em 2025. Já em caso de vice-campeonato, o Brasil poderá disputar tanto a Copa Sul-Sudeste quanto a Série D em 2027, desde que confirme a vaga via RNC.



