Projeto de R$ 240 milhões prevê transformação da Boca do Lobo; veja imagens

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Projeto conceitual prevê um complexo integrado à Boca do Lobo, com empreendimentos imobiliários voltados à geração de novas receitas para o Esporte Clube Pelotas. KOR Sports Group / Divulgação

Depois de o Conselho Deliberativo aprovar a continuidade da análise da proposta de Sociedade Anônima do Futebol (SAF), na noite de quinta-feira (23), foram divulgadas as primeiras imagens conceituais do projeto apresentado pela KOR Sports Group.

A iniciativa prevê um investimento privado de R$ 240 milhões, dividido entre o desenvolvimento imobiliário e aportes no futebol, com a promessa de criar novas fontes permanentes de receita para o clube.

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O principal destaque é a transformação do entorno da Boca do Lobo. As imagens mostram um complexo integrado ao estádio, formado por edifícios de uso misto e novos espaços de convivência. Segundo a proposta, serão cinco empreendimentos, com lofts, studios, salas comerciais, estacionamentos e áreas de conveniência.

A empresa afirma que o objetivo é aproveitar o patrimônio histórico do clube para financiar sua modernização e criar uma estrutura econômica que vá além das receitas obtidas dentro de campo.

Imagens divulgadas pela KOR Sports Group mostram a proposta de ocupação do entorno do estádio, com lofts, studios, salas comerciais, estacionamentos e áreas de conveniência. KOR Sports Group / Divulgação

Investimento será dividido entre imóveis e futebol

Do total previsto, R$ 190 milhões seriam destinados ao desenvolvimento imobiliário. Outros R$ 50 milhões seriam aplicados diretamente no futebol durante dez anos, sendo R$ 10 milhões concentrados nos três primeiros.

Pelo modelo apresentado, a KOR Sports Group ficaria com 90% da SAF, enquanto o Pelotas manteria 10% de participação. A proposta também estabelece que 100% dos recursos provenientes da permuta imobiliária sejam destinados à infraestrutura esportiva e à redução do passivo do clube.

Além dos investimentos no elenco profissional, o plano prevê recursos para todas as categorias do futebol, da base ao profissional.

Receitas além do futebol

Além da venda e formação de atletas, o projeto prevê exploração comercial dos novos espaços, realização de shows e eventos. KOR Sports Group / Divulgação

A proposta aposta na diversificação das receitas do clube. Além da venda e formação de atletas, o projeto prevê exploração comercial dos novos espaços, realização de shows e eventos, fortalecimento do programa de sócios, ampliação das ações de marketing, criação da TV Lobão, desenvolvimento de ativos digitais e captação por meio de leis de incentivo.

Outro eixo do projeto é aproximar o clube de universidades, governos e empresas para estimular a ocupação dos novos empreendimentos e ampliar a conexão entre o estádio e a cidade.

A estrutura apresentada prevê uma SAF sem passivos anteriores, auditoria independente, governança profissional e a criação de Sociedades de Propósito Específico (SPE) para cada empreendimento imobiliário.

Segundo a empresa, a separação jurídica entre a operação do futebol e os empreendimentos imobiliários busca oferecer mais segurança ao clube e aos investidores.

"O futebol é o centro do projeto"

Responsável pela apresentação da proposta ao Conselho Deliberativo, o jornalista e conselheiro do Pelotas Klécio Santos afirma que o objetivo é criar um modelo sustentável para as próximas décadas.

Estamos propondo um modelo que respeita a história do Esporte Clube Pelotas e, ao mesmo tempo, cria as condições para um novo ciclo de crescimento. O futebol é o centro do projeto, mas entendemos que sua sustentabilidade passa pela geração de receitas permanentes, pela valorização do patrimônio e por uma gestão profissional KLÉCIO SANTOS conselheiro do Pelotas

Segundo Klécio, a proposta procura conciliar a preservação da história do clube com a necessidade de modernização da gestão.

— A ideia é transformar um patrimônio que hoje tem potencial subutilizado em uma estrutura capaz de gerar receitas dentro e fora de campo, fortalecendo o Pelotas sem abrir mão da sua identidade — diz.

Caso avance nas próximas etapas de análise, a proposta seguirá para modelagem jurídica e financeira antes de ser novamente submetida à apreciação dos órgãos deliberativos do clube. A transformação em SAF ainda depende de novas aprovações internas e da conclusão dos estudos técnicos.



