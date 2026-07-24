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Projeto de R$ 240 milhões prevê transformação da Boca do Lobo; veja imagens

Apresentada pela KOR Sports Group, proposta mostra complexo com lofts, salas comerciais e áreas de convivência no entorno do clube

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Frederico Feijó

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