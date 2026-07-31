Técnico do Pelotas projeta estreia difícil na Divisão de Acesso: "Tem que entrar para ganhar"

Daniel Franco concedeu entrevista coletiva, nesta sexta-feira (31), antes do treino do Áureo-Cerúleo. Divulgação / E.C. Pelotas

O Pelotas começa no domingo (2) sua jornada em busca da vaga no Gauchão de 2027. O Lobo enfrenta o Lajeadense, na Arena Alviazul, às 15h30min, pela estreia na Divisão de Acesso.

Mesmo reconhecendo as dificuldades da primeira rodada, o técnico Daniel Franco demonstra confiança na equipe. Para o treinador, o confronto reúne todos os ingredientes de uma partida típica do interior gaúcho.

— Eu espero realmente um jogo extremamente difícil. Além disso, tem um fator que a gente não pode descartar, que é o da estreia. Tem o fator gramado, que é pesado, e lá é uma região que está chovendo muito. É um jogo difícil, e eu tenho passado isso para o nosso grupo. Todos estão conscientes de que precisamos fazer um jogo com alta intensidade, com um nível de concentração altíssimo, esperando muitas dificuldades, mas sabendo daquilo que vamos fazer dentro de campo para sair de lá com um bom resultado — projetou, em entrevista coletiva nesta sexta-feira (31).

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— O Lajeadense tem por característica montar equipes com muita intensidade, muita velocidade, joga em transições rápidas, geralmente com jogadores mais jovens, tendo um ou dois atletas mais experientes na fase ofensiva e defensiva — completou.

Além da estreia, o técnico também reforçou que o Pelotas entra na Divisão de Acesso com o objetivo e a obrigação do acesso:

— O Pelotas não pode entrar em uma competição simplesmente para disputar, tem que entrar para ganhar [...] Respeitamos todos os adversários. Sabemos que vai ser uma das competições mais difíceis dos últimos anos, mas é o Pelotas. O Pelotas é grande. Vamos encontrar muitas dificuldades, mas temos que impor o nosso jeito de jogar, o nosso ritmo e a nossa força — defendeu.

Preparação e time ideal

Com a pré-temporada iniciada no dia 1º de julho, o grupo comandado por Daniel Franco está praticamente completo. Nesta semana, o clube recebeu oito jogadores que estavam defendendo outras equipes e chegaram à Boca do Lobo para reforçar o elenco.

Na estreia, porém, Franco deverá ter desfalques. O treinador depende da publicação dos nomes dos atletas no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e também da avaliação física e clínica dos recém-chegados. O centroavante Brandão, por exemplo, se apresentou apenas nesta sexta-feira (31) e dificilmente estará à disposição.

— Não é porque eles acabaram o jogo lá no domingo que estarão aptos. Tem questão mental, tem questão física, tem deslocamento, viagem. O Brandão saiu às sete horas da manhã de Caxias, chegou agora e veio direto para o clube. A gente não precisa desses atletas somente para domingo, precisa deles para a competição toda. Por isso, essa avaliação clínica e a conversa individual são importantes para saber o quanto cada um está recuperado — explicou.

Durante o período de preparação, o Pelotas priorizou a melhora do condicionamento físico, já que a Divisão de Acesso será disputada no formato de jogos às quartas-feiras e aos domingos, com pouco tempo de recuperação entre as partidas.

— Nós ficamos praticamente uma semana com ênfase maior na parte física para equilibrar a força e a condição orgânica desses atletas. Depois começamos a integrar a bola junto com o trabalho físico. Não podíamos ter um grupo desequilibrado nem física nem tecnicamente. Eles precisavam estar equilibrados para suportar o ritmo e a intensidade que gostamos de colocar nos treinamentos — detalhou.

Sobre o entrosamento e a implementação completa da sua filosofia de jogo, Franco evita estabelecer prazos, mas acredita que o processo será rápido graças ao perfil do elenco.

— Acredito, pelo entendimento e pela inteligência desses atletas que estão chegando, que eles vão se encaixar muito bem na nossa metodologia de trabalho. Eu não costumo trabalhar com percentual nem com um número de jogos. Prefiro pensar jogo a jogo. O que define uma equipe é o dia a dia, e os nossos dias de trabalho estão muito bons — finalizou.



