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Contra o Lajeadense
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Técnico do Pelotas projeta estreia difícil na Divisão de Acesso: "Tem que entrar para ganhar"

Lobo inicia a busca por vaga no Gauchão neste domingo (2), às 15h30min

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Daniel Costa

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