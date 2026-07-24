Técnico do Brasil lamenta chances desperdiçadas na final e projeta recuperação na Divisão de Acesso

Laécio Aquino concedeu entrevista coletiva após a partida. Daniel Costa / Grupo RBS

O Brasil de Pelotas deixou escapar o título da Copa FGF nos pênaltis diante do Gramadense, na noite desta quinta-feira (23), no Bento Freitas. Após a partida, o técnico Laécio Aquino avaliou que a equipe fez uma atuação suficiente para conquistar a taça, mas voltou a lamentar a falta de eficiência nas finalizações.

Segundo o treinador, o Xavante foi superior em boa parte do confronto e criou oportunidades para definir a decisão ainda no tempo normal.

— O que faltou foi nós concluirmos em gols as chances que tivemos. Fizemos um primeiro tempo muito bom e tivemos duas chances claras para fazer o segundo gol. Acabamos não fazendo — afirmou.

A falta de pontaria, sobretudo no começo da segunda etapa, fez a equipe desperdiçar a chance de abrir 2 a 0 no placar e encaminhar o título no tempo normal. Além disso, o Xavante viu o adversário empatar e teve que correr atrás do marcador para levar a disputa para os pênaltis. O gol do 2 a 1 — que deixou o placar agregado em 2 a 2 — saiu somente nos acréscimos.

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Apesar da frustração pelo vice-campeonato, o treinador afirmou que a campanha deixou ensinamentos para a sequência da temporada. Agora, o foco do Brasil passa a ser a Divisão de Acesso.

— Ficou provado que a Divisão de Acesso vai ser difícil. Obrigação nós temos lá dentro. Quando entrar lá dentro, temos que fazer por onde, porque só da boca para fora nós não ganhamos nada — disse o treinador, que completou:

— Não temos muito tempo para lamentar. É erguer a cabeça e continuar trabalhando. A Divisão de Acesso está aí e nós somos capazes de buscar esse acesso para o Brasil.

O Xavante estreia na competição no dia 1º de agosto, diante do Gaúcho no Bento Freitas. Para o técnico, alvo de duras criticas vindas das arquibancadas, apenas uma resposta dentro de campo pode tirar a tensão do reencontro com a torcida e devolver a confiança ao grupo e ao torcedor.

— O torcedor está chateado, com toda razão. Agora só quem pode mudar essa situação somos nós, com muito trabalho e muita resiliência para buscar esse acesso.

O técnico terá ao menos cinco novos jogadores para a sequência da temporada. Além do zagueiro Rafael Dumas, do meia Silas e do atacante Pedoca, o Xavante deve anunciar ao menos outros dois atletas.

— Diferente vai ser, isso é fato. Com essas peças que aqui estão já começa a ter outra cara. Estamos atrás de reforços também.

Com as novas peças, o técnico promete um time com outra cara para a Divisão de Acesso, ainda mais forte para conquistar a vaga ao Gauchão de 2027.



