Técnico do Brasil de Pelotas valoriza luta até o fim e projeta final da Copa FGF: "Temos que buscar esse título"

Treinador concedeu entrevista coletiva após a classificação. Daniel Costa / Grupo RBS

Finalista da Copa FGF pelo segundo ano consecutivo, o Brasil de Pelotas precisou insistir até os minutos finais para superar o Santa Cruz por 1 a 0. Após a classificação, o técnico Laécio Aquino reconheceu as dificuldades da equipe e destacou a resiliência do grupo para buscar o resultado.

— Nós sabíamos que íamos encontrar dificuldade, mas não esperava que ia acontecer isso no segundo tempo — afirmou o treinador na abertura da entrevista coletiva.

Aquino se referia ao volume de chances criadas pela equipe. O Brasil acertou três bolas na trave, desperdiçou um pênalti e ainda viu a defesa do Santa Cruz salvar duas finalizações em cima da linha. Quando o empate parecia inevitável, Gabriel Masson marcou nos acréscimos e garantiu a classificação.

— O fundamental foi a resiliência, ter maturidade de acreditar a todo momento. O time não deixou de competir. Perdemos um pênalti, perdemos um centroavante no primeiro tempo [Morbeck, lesionado]. Depois o Petterson entra bem na partida e acaba também se machucando. Mas fomos resilientes, mantivemos o queixo erguido e buscamos a todo momento — disse.

Mudanças na equipe

Além de alterar nomes, Aquino também mudou a estrutura tática do Brasil. O treinador explicou que escalou Otávio na lateral esquerda em vez de Streit porque optou por uma linha defensiva com quatro jogadores, abrindo mão do esquema com três zagueiros e alas mais avançados.

Na etapa final, com a necessidade de buscar o gol, Streit entrou em campo, retomou a posição e teve boa atuação, principalmente nas chegadas ao ataque.

— Escolhi o Otávio porque em uma linha de quatro, com três atacantes, eu não precisava tanto desse jogador de meio para frente, que é o Streit. Precisava de um lateral de meio para trás. E o Otávio, um cara mais experiente, sustenta mais nessa linha de quatro, liberando mais os nossos extremos para poder ter essa vantagem numérica lá na frente — explicou.

Outra mudança foi a ausência do volante Alan. Segundo o comandante, o jogador atravessa um momento técnico abaixo e, por isso, deu lugar a Venício na equipe titular.

De olho na decisão

O adversário do Brasil na final será conhecido neste domingo (5), quando Gramadense e Bagé se enfrentam, às 14h, em Gramado. No primeiro jogo, a equipe da Serra venceu por 1 a 0.

Para Aquino, independentemente de quem avance, o Brasil precisará estar preparado. O treinador destacou que os dois possíveis adversários possuem características distintas, mas reforçou que uma equipe que busca o título não pode escolher rival.

— São duas equipes totalmente diferentes. A equipe do Bagé é uma equipe competitiva, mais aguerrida, do perfil do Santa Cruz, é uma equipe mais ou menos desse perfil. O Gramadense é uma equipe mais jovem, com um propósito de jogo diferente, um pouco até parecido com o nosso, que propõe jogo, que joga. Enfim, independente de quem for, é uma final, nós temos que buscar esse título — afirmou.