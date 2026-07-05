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Técnico do Brasil de Pelotas valoriza luta até o fim e projeta final da Copa FGF: "Temos que buscar esse título"

Xavante venceu o Santa Cruz, por 1 a 0, e aguarda o vencedor do confronto entre Gramadense e Bagé

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Daniel Costa

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