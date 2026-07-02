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Sócios adimplentes do Pelotas poderão levar acompanhante gratuito na Divisão de Acesso

Cerca de 500 associados que mantiveram as mensalidades em dia desde novembro terão direito ao benefício em todos os jogos do Lobo na Boca do Lobo; clube também abriu prazo para regularização

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Daniel Costa

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