Sócios adimplentes do Pelotas poderão levar acompanhante gratuito na Divisão de Acesso

Lobo volta aos gramados em agosto. Nauro Júnior / Agencia RBS

O Pelotas apresentou uma série de benefícios voltados aos sócios que permaneceram adimplentes durante o período em que o clube ficou sem atividades do futebol profissional. Aproximadamente 500 associados mantiveram as mensalidades em dia desde novembro e serão recompensados ao longo da disputa da Divisão de Acesso.

O principal benefício é o direito de levar um acompanhante gratuitamente em todos os jogos do Áureo-Cerúleo na Boca do Lobo durante a Divisão de Acesso, que começa em agosto. A vantagem será exclusiva para os associados que permaneceram em dia durante todo o período.

Leia Mais Com novo treinador, Pelotas inicia preparação para Divisão de Acesso

Segundo o diretor de comunicação do clube, Heitor Araújo, a medida busca reconhecer o compromisso dos torcedores que seguiram contribuindo financeiramente mesmo sem partidas da equipe profissional.

— Quando a gente pensa em uma campanha de sócios, em primeiro lugar, tem que pensar em como pode, de certa forma, agradecer o que esses torcedores fizeram pelo clube, que são valores depositados mensalmente, que nos ajudam muito no dia a dia para arcar com as obrigações do clube, com funcionários, com estrutura — disse.

Além do acompanhante gratuito, o clube pretende oferecer descontos maiores nos produtos da marca própria Alcateia e, futuramente, também nos uniformes oficiais. O percentual ainda será definido.

Prazo para negociações

O Pelotas também abriu um período para que sócios inadimplentes regularizem a situação e mantenham os valores atuais das mensalidades. Quem possui até dois meses de atraso pode colocar os pagamentos em dia normalmente até 10 de julho. Já os associados com mais de dois meses de inadimplência precisarão quitar uma mensalidade em atraso para normalizar o cadastro.

Os sócios que regularizarem a situação até o dia 10 de julho terão direito a levar um acompanhante gratuitamente nos dois primeiros jogos do Pelotas como mandante pela Divisão de Acesso.

— A gente vai dar essa segunda chance para esses associados que estão inadimplentes ou que simplesmente cancelaram depois de novembro — detalha.

Após 10 de julho, o clube lançará as novas modalidades do programa de sócios com reajuste nas mensalidades. Os associados que regularizarem a situação antes da data continuarão pagando os valores atuais.

Atualmente, os planos Sem Fronteiras e Cartão de Crédito custam R$ 30 o sócio no cartão de crédito, a modalidade Arquibancada R$ 50 e as categorias Família e Cadeira Cativa R$ 100.

A Central de Sócios funciona de segunda a sexta-feira, das 8h30min às 12h e das 13h30min às 17h30, e também realiza atendimentos pelo WhatsApp através do número 53 98100-0208.



