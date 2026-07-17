São Paulo-RG anuncia pacote de reforços para a Terceirona

Lucas Costa (ao centro) foi o primeiro nome confirmado. Divulgação / S.C. São Paulo

O São Paulo de Rio Grande iniciou a montagem do elenco para a disputa da Terceirona. Nesta semana, o clube anunciou os quatro primeiros jogadores que integrarão o grupo comandado pelo técnico Fábio Recife. A apresentação oficial do elenco está marcada para 27 de julho.

O primeiro nome confirmado é um velho conhecido da torcida rubro-verde. O zagueiro Lucas Costa, de 22 anos, permanece no clube após se recuperar de uma lesão no joelho. Na Terceirona de 2025, ele foi titular em cinco partidas antes de sofrer a contusão durante o clássico Rio-Rita, contra o Rio Grande.

Para o setor defensivo, o Leão do Parque também acertou o retorno do zagueiro Enzo Bresque, de 23 anos. Natural de Rio Grande, o defensor canhoto, de 1,99 metro de altura, passou pelas categorias de base do próprio São Paulo e do Brasil de Pelotas. Seu último clube foi o Riograndense, pelo qual disputou a Terceirona do ano passado.

Outro reforço para a defesa é o lateral-esquerdo Matheus Rosa, de 23 anos. Titular do Riograndense nas duas últimas temporadas, ele foi contratado pelo Xavante para a disputa da Série D em 2025, mas não entrou em campo. Neste ano, defendeu o Farroupilha na Copa FGF.

O quarto reforço anunciado é o volante Nicolas Louzada, de 22 anos. Natural de Rio Grande e canhoto, o meio-campista atuou pelo Riograndense nas duas últimas edições da Terceirona.

A competição

A Terceirona está prevista para começar no dia 5 de setembro. Neste ano, a competição não terá a primeira fase regionalizada, além de ter apenas atletas Sub-23, sem a utilização de fichas especiais.

O Leão do Parque ainda não conhece a tabela, mas sabe que fará cinco das nove partidas da primeira fase no Estádio Aldo Dapuzzo.



