Riograndense recebe a ACBF pela Copa RS

Guri Teimoso busca iniciar a competição com os três pontos. Novelli Fotos / Divulgação Riograndense Futsal

O Riograndense recebe a ACBF nesta quarta-feira (1º), às 20h30min, pela abertura da Copa RS de Futsal. Ainda restam poucos ingressos para o confronto, que promete lotar a Arena Farydo Salomão, em Rio Grande.

A partida vai repetir o confronto das quartas de final da Série Ouro de 2025. Na ocasião, a ACBF venceu por 5 a 0 em ambas as partidas. Depois, a equipe da Serra eliminou o Atlântico e foi campeã ao vencer o Santiago na decisão.

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A derrota para a ACBF foi a primeira do Riograndense na Arena Farydo Salomão. Neste ano, o segundo revés veio para o Atlântico, por 4 a 1, na estreia da Série Ouro. Ao todo, são 10 jogos na casa do Guri Teimoso com seis vitórias, dois empates e duas derrotas.

A competição

Organizada pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão (FGFS), a Copa RS reúne sete equipes, separadas em dois grupos, nos quais as equipes jogam entre si em turno e returno.

O líder do Grupo A avança de forma direta à semifinal, assim como os dois melhores do Grupo B, que possuí uma equipe a mais. A última vaga ao mata-mata fica com o vencedor do confronto entre o segundo da primeira chave e o terceiro da segunda.

Nas semifinais, as equipes se enfrentam em formato de ida e volta, com data-base marcada para os dias 2 e 9 de setembro. A decisão está prevista para 16 e 23 do mesmo mês.

Confira os grupos

Grupo A

Passo Fundo, de Passo Fundo Guarani, de Frederico Westphalen SER Santiago, de Santiago

*Regiões: Alto Uruguai, Centro e Planalto

Grupo B

ABF, de São Lourenço do Sul ACBF, de Carlos Barbosa Vélez, de Camaquã Rio-Grandense, de Rio Grande

*Regiões: Sul, Costa Doce e Serra



