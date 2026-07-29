Quem é o zagueiro gaúcho que tem a melhor nota entre todos os jogadores do Brasileirão 

Atleta joga no clube baiano desde 2022. Letícia Martins / E.C. Bahia

O zagueiro David Duarte é o único gaúcho na Seleção do Sofascore do primeiro turno do Brasileirão. Natural de Rio Grande, no sul do Estado, o defensor do Bahia também lidera o ranking geral de desempenho da competição, com a maior média de notas entre todos os jogadores.

A equipe é formada pelos atletas que disputaram pelo menos 60% dos minutos possíveis no Brasileirão e obtiveram as melhores avaliações da plataforma especializada em estatísticas. No gol está o ex-Grêmio Tiago Volpi, atualmente no RB Bragantino. Ao lado de David Duarte, a linha defensiva é composta por Léo Pereira e Esquivel. O meio-campo reúne Jorginho, Marlon Freitas, Danilo e Lucho Acosta, enquanto o ataque conta com Samuel Lino, Breno Lopes e Viveros.

Após a 20ª rodada, David Duarte assumiu a liderança do ranking de melhor jogador do Brasileirão segundo o Sofascore. O zagueiro tem média de 7,31, seguido por Tiago Volpi, com 7,29, e Esquivel, que aparece com 7,26.

Time do 1º turno do Brasileirão do Sofascore

Tiago Volpi (RB Bragantino) David Duarte (Bahia) Léo Pereira (Flamengo) Esquivel (Athletico PR) Danilo (Botafogo) Marlon Freitas (Palmeiras) Jorginho (Flamengo) Lucho Acosta (Fluminense) Samuel Lino (Flamengo) Breno Lopes (Coritiba) Viveros (Athletico PR)

Trajetória

Aos 31 anos, David Duarte defendeu apenas três equipes na carreira. Revelado pelo Goiás, permaneceu no clube por oito temporadas, período em que conquistou quatro títulos do Campeonato Goiano e participou das campanhas de acesso à Série A em 2018 e 2021.

Com o fim do vínculo com o Esmeraldino, acertou com o Fluminense para a temporada de 2022. No entanto, teve poucas oportunidades e disputou apenas 11 partidas antes de ser emprestado ao Bahia no ano seguinte, onde voltou a se destacar.

Após o bom desempenho por empréstimo, o Bahia adquiriu os direitos do defensor em definitivo. Desde então, David Duarte se consolidou como titular da equipe e chegou a usar a braçadeira de capitão em algumas partidas. Nesta temporada, soma três gols e uma assistência em 17 jogos, além de se destacar pela eficiência no jogo aéreo defensivo e pela qualidade na saída de bola.



