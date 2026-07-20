Pelotense é convocada para o Mundial Sub-23 de Remo

Atleta soma 16 títulos brasileiros. Reprodução / Arquivo pessoal

A pelotense Ana Júlia da Silva Ferreira, formada no Remar para o Futuro, foi convocada para defender a Seleção Brasileira no Campeonato Mundial Sub-23 de Remo. A competição, que começou no sábado (18), será disputada até 27 de julho, em Duisburg, na Alemanha, e reunirá os principais atletas da categoria no cenário internacional.

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De acordo com a Confederação Brasileira de Remo (CBR), a convocação integra a estratégia de desenvolvimento da modalidade no país, com foco na transição de atletas entre as categorias Sub-19 e Sênior e na renovação do grupo da Seleção.

A atleta soma 16 títulos brasileiros, duas medalhas pan-americanas e dois vices sul-americanos. Atualmente ela defende o Clube de Regatas do Flamengo.



