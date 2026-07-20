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Pelotense é convocada para o Mundial Sub-23 de Remo

Aná Julia Ferreira é formada no Remar para o Futuro e, atualmente, defende o Clube de Regatas do Flamengo

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Daniel Costa

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