Pelotas lança uniformes para a Divisão de Acesso; primeiro lote tem valor promocional 

Atletas João Bosenbecker e João Miguel, do elenco Sub-20, foram os modelos. Divulgação / E.C. Pelotas

O Pelotas anunciou nesta quarta-feira (8) os dois uniformes de jogo para a disputa da Divisão de Acesso. As peças são produzidas pela Dresch, fornecedora do clube desde 2016.

O primeiro lote, com 30 camisas, está disponível na Loja Alcateia, pelo valor promocional de R$ 179,90. Novos lotes são esperados para as próximas semanas, sem data confirmada.

Os torcedores que adquirirem a camisa neste primeiro lote receberão dois ingressos para o jogo de volta da semifinal da Divisão de Acesso Sub-20 entre Pelotas e Aimoré. A partida, marcada para domingo (12), às 15h, na Boca do Lobo, vale a classificação à final e a vaga ao Gauchão da categoria. Na ida, em São Leopoldo, o Áureo-Cerúleo perdeu por 2 a 1.

Os modelos

A camisa principal é na cor amarela, com detalhes em azul na manga, na gola e em uma listra em ambos os lados da peça. Já o uniforme visitante segue o mesmo modelo invertido, com o azul como cor predominante. O escudo é bordado em ambas as peças.

O anúncio foi realizado nas redes sociais, com os atletas João Bosenbecker e João Miguel, do elenco Sub-20, como modelos.



