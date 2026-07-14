Pelotas convoca o Conselho Deliberativo para avaliar proposta de SAF 

Clube vive indefinição quanto ao planejamento para 2027. Jefferson Botega / Agencia RBS

A próxima reunião do Conselho Deliberativo (CD) do Pelotas será estratégica para o futuro do clube. O encontro extraordinário, marcado para 23 de julho, ocorrerá no Salão Nobre da Boca do Lobo, com primeira chamada às 18h e segunda chamada às 18h30.

A convocação extraordinária tem como principal pauta a avaliação de uma proposta de transformação do Pelotas em Sociedade Anônima do Futebol (SAF), vinculada a um projeto imobiliário no entorno do Estádio Boca do Lobo. O documento será apresentado pelo conselheiro Klécio Santos, responsável por atrair investidores.

A partir da apresentação, será criada uma comissão de conselheiros para analisar a viabilidade da proposta.



