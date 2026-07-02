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Pelotas anuncia volante experiente como novo reforço para Divisão de Acesso

Geovane, de 36 anos, estava no Sobradinho-DF, onde foi vice-campeão estadual sob comando de Daniel Franco

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Daniel Costa

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