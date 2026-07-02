Pelotas anuncia volante experiente como novo reforço para Divisão de Acesso

O volante Geovane, de 36 anos, é o novo reforço do Pelotas para a disputa da Divisão de Acesso. Anunciado nesta quinta-feira (2), ele se tornou o nono jogador confirmado pelo clube para a competição.
Formado nas categorias de base do Castanhal, o atleta também atuou por clubes como Brasiliense, Ceará e Ponte Preta. No primeiro semestre, o canhoto disputou 11 partidas pelo Sobradinho, do Distrito Federal, onde foi vice-campeão estadual sob o comando de Daniel Franco, atual técnico do Lobo. Essa será sua primeira experiência pelo futebol gaúcho.
Além do volante, o Pelotas conta com outros oito atletas que participaram da apresentação na quarta-feira (1º): o goleiro Guilherme Medina; os zagueiros Júlio Nascimento e Wendell; os laterais Hiago Lucas e Fabinho; os volantes Vitor Oliveira e Índio; e o atacante João Lenger.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.