Pelotas anuncia volante experiente como novo reforço para Divisão de Acesso

Jogador foi anunciado nesta quinta-feira (2). Reprodução / Redes sociais/E.C. Pelotas

O volante Geovane, de 36 anos, é o novo reforço do Pelotas para a disputa da Divisão de Acesso. Anunciado nesta quinta-feira (2), ele se tornou o nono jogador confirmado pelo clube para a competição.

Formado nas categorias de base do Castanhal, o atleta também atuou por clubes como Brasiliense, Ceará e Ponte Preta. No primeiro semestre, o canhoto disputou 11 partidas pelo Sobradinho, do Distrito Federal, onde foi vice-campeão estadual sob o comando de Daniel Franco, atual técnico do Lobo. Essa será sua primeira experiência pelo futebol gaúcho.

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Além do volante, o Pelotas conta com outros oito atletas que participaram da apresentação na quarta-feira (1º): o goleiro Guilherme Medina; os zagueiros Júlio Nascimento e Wendell; os laterais Hiago Lucas e Fabinho; os volantes Vitor Oliveira e Índio; e o atacante João Lenger.



