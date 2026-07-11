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Do que Brasil e Pelotas precisam para conquistar o acesso ao Gauchão Sub-20

Dupla Bra-Pel está na semifinal da Divisão de Acesso da categoria

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Daniel Costa

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