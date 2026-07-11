Do que Brasil e Pelotas precisam para conquistar o acesso ao Gauchão Sub-20

Xavante encara o Futebol com Vida enquanto Áureo-Cerúleo enfrenta o Aimoré. Lorenzo Bonone / E.C. Pelotas

Brasil e Pelotas estão a um jogo de garantir a vaga ao Gauchão Sub-20 de 2027. As duas equipes entram em campo neste domingo (12), às 15h, pelo jogo de volta da semifinal da Série A2, a Divisão de Acesso da categoria.

O Brasil, que terminou a primeira fase na quarta colocação, enfrenta o líder Futebol com Vida. No duelo de ida, disputado na segunda-feira (6), no Bento Freitas, as equipes empataram sem gols. Agora, no confronto de volta, no CT Futvida, em Viamão, quem vencer avança à decisão e assegura o acesso. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis.

Já o Pelotas, vice-líder da fase classificatória, terá a missão de reverter a desvantagem diante do Aimoré. No primeiro jogo, disputado em São Leopoldo, o Áureo-Cerúleo foi derrotado por 2 a 1.

Na Boca do Lobo, o Pelotas precisa vencer por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. Para conquistar a classificação no tempo normal e garantir o acesso, o Lobo terá de vencer por dois ou mais gols de vantagem.



