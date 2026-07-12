Gramadense x Brasil de Pelotas: onde assistir à final da Copa FGF

Gramadense e Brasil de Pelotas se enfrentam neste domingo (12), às 15h, pela partida de ida da final da Copa FGF. O jogo acontece no Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre.
Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no site, com os mesmos valores para ambas torcidas. O antecipado custa R$ 60, enquanto a entrada vendida no domingo custará R$ 100.
Atual campeão, o Xavante não perde na Copinha há 21 jogos. Nesta temporada, são cinco vitórias e três empates. Na semifinal, o Rubro-Negro eliminou o Santa Cruz, com uma vitória nos acréscimos do jogo de volta.
Para o duelo de ida, o técnico Laécio Aquino deve ter cinco desfalques: os zagueiros Vitor Becker e Tony Lucas e os atacantes Gabriel Morbeck, Adriano Ferraz e Petterson.
Do outro lado, o Gramadense busca o título inédito e soma quatro vitórias, dois empates e duas derrotas. O último revés do time da Serra aconteceu justamente no confronto de volta da semifinal, diante do Bagé. Após vencer na ida por 1 a 0, o Jalde-Negro devolveu o placar na Vila Olímpica e mandou a disputa para as penalidades. Com duas defesas do goleiro, o Gramadense garantiu a classificação.
O primeiro confronto, com mando de campo do Gramadense, acontece no Passo D'Areia, em Porto Alegre, por "questões de segurança e organização", conforme o clube.
Prováveis escalações
Gramadense: Maicon; João Vitor, Dieter, Keven e Iago; Daros, Murilo e Ryan; Camacho, Wilsinho e Kerlly. Técnico: Gustavo Corrêa.
Brasil: Davi; Yuri, Lula, Thiago Henrique e Otávio (Streit); Daniel, Masson, Simas, Guty e Andrey; Givigi (Germano). Técnico: Laécio Aquino.
Arbitragem
Elias da Silva Elyseu auxiliado por Lucio Beiersdorf Flor e Fagner Bueno Cortes.
Como acompanhar
O Brasil, através do canal da TV Xavante no Youtube anuncia a transmissão com imagens.
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