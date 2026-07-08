Final da Copa FGF tem jogo de ida adiado; veja a nova data

Estádio Passo D'Areia, em Porto Alegre, será o palco da primeira partida. Camila Domingues / Especial

O confronto de ida da final da Copa FGF vai acontecer no domingo (12), às 15h. Inicialmente marcada para o sábado (11), às 19h, a partida foi adiada pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).

O local do primeiro confronto, com mando de campo do Gramadense, segue sendo o Passo D'Areia, em Porto Alegre. Conforme o clube, a escolha pelo estádio da Capital aconteceu "por questões de segurança e organização".

O jogo de volta da Copa FGF segue agendado para o dia 18, um sábado, às 19h, no Estádio Bento Freitas.

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O campeão da edição que leva o nome de Caetano Verri (Dunga) garante vaga na Série D de 2027 e também disputará a Recopa Gaúcha contra o Grêmio. O vice-campeão assegura participação na Copa Sul-Sudeste do próximo ano.

Confira a nota completa do Gramadense, divulgada antes da alteração da data

O Centro Esportivo Gramadense informa que o jogo de ida da final da Copa FGF, contra o Brasil de Pelotas, será disputado no próximo sábado, no Estádio Francisco Novelletto, às 19h, em Porto Alegre, mesmo sendo de mando do clube.

A decisão foi tomada com o objetivo de garantir as melhores condições de segurança para torcedores, atletas, comissões técnicas, equipes de trabalho e arbitragem, em uma partida de grande porte.

A Vila Olímpica de Gramado seguirá sendo um local fundamental na história do Gramadense. No entanto, por questões de segurança e organização, entendeu-se que a realização da decisão em outro estádio é a alternativa mais adequada.

O Gramadense também reforça que está na fase final de construção do seu novo estádio, onde será a sua casa definitiva.

O clube vive um dos momentos mais importantes de sua história. Em apenas quatro anos de futebol profissional, o Gramadense alcançou um crescimento que poucos imaginavam em tão pouco tempo, consolidando-se no cenário do futebol gaúcho. A inédita classificação para a final da Copa FGF também garantiu ao clube, pela primeira vez, uma vaga em uma competição nacional, que poderá ser a Copa Sul-Sudeste ou a Série D do Campeonato Brasileiro.

Essa trajetória é resultado de um trabalho sério, responsável e comprometido, construído por atletas, comissão técnica, dirigentes, colaboradores, parceiros e por toda a comunidade que acredita e apoia o projeto do Centro Esportivo Gramadense.

Agradecemos a compreensão de todos e contamos, mais uma vez, com o apoio da nossa torcida neste momento histórico para o clube e para o futebol de Gramado.