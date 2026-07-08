Esportes

Brasil de Pelotas x Gramadense
Notícia

Final da Copa FGF tem jogo de ida adiado; veja a nova data

Partida foi transferida para domingo, no Passo D'Areia, em Porto Alegre; campeão garante vaga na Série D de 2027

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS