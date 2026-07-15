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Brasil de Pelotas x Gramadense
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Final da Copa FGF é adiada por previsão de tempestade no sul do Estado

Partida decisiva, que seria disputada no domingo, foi remarcada para quarta-feira (22), às 20h, no Bento Freitas

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Daniel Costa

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