Final da Copa FGF é adiada pela segunda vez por previsão de chuva 

Mudança acontece para preservar as condições do gramado. Gabriel Costa / G.E. Brasil

O jogo de volta da final da Copa FGF entre Brasil de Pelotas e Gramadense, no Bento Freitas, foi adiado pela segunda vez por conta das condições climáticas. Agora, o duelo decisivo será disputado na quinta-feira (23), às 20h.

O confronto estava marcado inicialmente para o domingo (19), às 11h. No entanto, foi adiado devido a previsão de tempestades em grande parte do Rio Grande do Sul. Agora, conforme o Brasil, a partida foi transferida para o dia seguinte "visando preservar as condições do gramado do Estádio Bento Freitas".

O confronto

No duelo de ida, o Brasil perdeu por 1 a 0, no Passo D'Areia, em Porto Alegre. O Xavante precisa de uma vitória simples para levar a disputa para os pênaltis. Para garantir o título no tempo normal, o time de Laécio Aquino precisa vencer por ao menos dois gols de diferença.

Conforme o regulamento da Copa FGF, o campeão da edição Caetano Verri (Dunga) garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027, enquanto o vice-campeão assegura classificação para a Copa Sul-Sudeste.

Além disso, o vencedor disputará a Recopa Gaúcha de 2027 contra o Grêmio, na Arena.



