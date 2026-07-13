Ex-Grêmio, técnico do Pelotas precisou "secar" o próprio filho para conquistar acesso ao Gauchão Sub-20

Treinador foi bicampeão gaúcho e campeão da Supercopa do Brasil com o Tricolor e, na atualidade, comanda o time de base do Áureo-cerúleo. Divulgação / E.C. Pelotas

O técnico do Pelotas Sub-20, Geverton Duarte, celebrou o acesso ao Gauchão Sub-20 de 2027 com uma mistura de alegria e sofrimento. Na semifinal da Divisão de Acesso Sub-20, o Lobo eliminou o Aimoré nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no placar agregado.

Revelado pelo Grêmio, o ex-volante é pai do atacante Antônio Ortiz Duarte, conhecido como Toddy, destaque do Aimoré na competição. Aos 18 anos, o camisa 9 teve a oportunidade de garantir a classificação e o acesso do Índio Capilé.

Com a disputa de pênaltis em 4 a 3 para a equipe de São Leopoldo, bastava converter a cobrança para confirmar a vaga. No entanto, Toddy chutou para fora. Na sequência, o Pelotas virou a série para 5 a 4 e avançou à final.

Em entrevista a GZH, Geverton compartilhou com o elenco o sentimento vivido após a classificação.

— Foi um misto de tudo que tu pode imaginar. Uma alegria por ter subido um time e uma tristeza de ver o meu filho chorando. Quem é pai sabe o quanto dói isso — disse o treinador, que também confortou o filho.

— Disse a ele que a vida é assim, que terão outros pênaltis e outros gols perdidos, mas que ele não pode perder o que ele tem de melhor, que é a determinação para vencer — revelou.

Relação com o filho

Toddy atuou no Progresso, de Pelotas, por mais de quatro anos, onde terminou como capitão da equipe Sub-17. O jovem permaneceu no clube pelotense até a última temporada, quando se transferiu para o Aimoré.

Geverton Duarte afirmou que teve a opção de levar o filho para o Pelotas, mas preferiu não interferir na trajetória profissional do atacante.

— Um amigo me perguntou: "Por que tu vai trazer ele? Ele está passando alguma dificuldade lá no Aimoré?". Não, nenhuma. Está sendo super bem tratado, está jogando bem, está com moral no Aimoré, que eu tenho certeza de que por um pênalti ele não vai perder isso. Se eu trago ele para cá, daqui a pouco iam encher o saco dizendo que está jogando porque é filho do Geverton — relata.

Toddy se apresenta nesta terça-feira (14), no Cristo Rei, quando será integrado ao elenco profissional do Aimoré para a disputa da Divisão de Acesso.

Campanha pelo título

O Pelotas terminou a fase classificatória da Divisão de Acesso Sub-20 na vice-liderança, com 19 pontos. O Lobo somou seis vitórias, um empate e uma derrota.

Na semifinal, a equipe enfrentou o Aimoré. No jogo de ida, em São Leopoldo, o time da casa venceu por 2 a 1. Na volta, na Boca do Lobo, o Pelotas venceu por 1 a 0 e levou a decisão para os pênaltis, onde garantiu a classificação.

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Na final, o Pelotas enfrentará o Brasil de Pelotas. O primeiro clássico Bra-Pel será disputado no Bento Freitas, enquanto a decisão ocorrerá na Boca do Lobo. As datas dos confrontos ainda serão confirmadas.



