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Ex-Grêmio, técnico do Pelotas precisou "secar" o próprio filho para conquistar acesso ao Gauchão Sub-20

Geverton Duarte viu o atacante do Aimoré perder o pênalti decisivo que garantiu a classificação do Lobo à final da competição

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Daniel Costa

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