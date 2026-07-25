Equipe feminina do Pelotas completa 30 anos; conheça a história das Lobas

Ao todo, 29 jogadoras reveladas na equipe foram convocadas para a Seleção Brasileira. Beatriz Alt / EC Pelotas / Divulgação

O departamento de futebol feminino do Esporte Clube Pelotas, conhecido como Lobas, completa 30 anos neste sábado (25). Criado em 1996, o projeto é o time feminino mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul e, ao longo de três décadas, formou mais de mil atletas, conquistou títulos estaduais e revelou jogadoras que chegaram à Seleção Brasileira.

A equipe foi criada por iniciativa de Marli Decker e Marcos Planela, que permanece como coordenador desde a fundação. A proposta de criar um espaço para o futebol feminino em Pelotas foi apresentada inicialmente aos três principais clubes da cidade, mas acabou acolhida pelo Esporte Clube Pelotas.

— Estou feliz com a chegada dos 30 anos do futebol feminino de Pelotas — afirma Planela.

Nos primeiros anos, as Lobas disputavam competições de diferentes modalidades, como futebol de campo, futsal, futebol society e beach soccer. Segundo o coordenador, a estratégia era necessária para manter o grupo em atividade em um período em que ainda havia poucas competições voltadas ao futebol feminino.

— Para que também nós mantivéssemos o grupo que foi formado em atividade e para que o pessoal soubesse que o Pelotas tinha a equipe de futebol feminino — diz.

Quando foi criado, em 1996, o grupo reunia cerca de 30 jogadoras. Divulgação / EC Pelotas

Quando foi criado, em 1996, o grupo reunia cerca de 30 jogadoras. Atualmente, o projeto conta com 65 atletas, entre 9 e 17 anos, distribuídas nas categorias sub-11, sub-13, sub-15 e sub-17.

Entre as principais conquistas estão o Campeonato Gaúcho Adulto de 2008, o Campeonato Gaúcho Sub-17 de 2016, o bicampeonato Gaúcho Sub-15, em 2016 e 2017, além do Campeonato Gaúcho de Beach Soccer de 2004. As Lobas também disputaram competições nacionais, como a Copa do Brasil.

Formação de atletas

Além dos títulos, o projeto se consolidou como um celeiro de talentos para o futebol feminino. Ao todo, 29 jogadoras reveladas pelas Lobas foram convocadas para a Seleção Brasileira, tanto nas categorias de base quanto na equipe principal.

Entre elas estão a meio-campista Andressinha, que construiu carreira no futebol brasileiro e internacional e disputou uma Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, e Stefany Krebs, eleita a melhor jogadora surda do mundo.

Atualmente, o Pelotas é o único parceiro oficial do Grêmio para o futebol feminino no Rio Grande do Sul. Segundo Planela, a parceria amplia as oportunidades para atletas que desejam seguir carreira no esporte.

— Essa parceria possibilita que meninas nossas têm uma maior facilidade de seguirem, de acordo com o seu potencial e ambição, a possibilidade de avançar, de disputar em competições nacionais — explica.

Visibilidade como oportunidade

Para o coordenador, o crescimento da modalidade nos últimos anos representa uma oportunidade para fortalecer ainda mais o projeto.

— O Pelotas não pode perder o trem da história, porque agora com esses cenários de maior visibilidade e possivelmente maiores investimentos governamentais facilitando que empresas invistam na modalidade. Temos que ter competência para que os nossos projetos não fiquem para trás, para que o nosso trabalho não fique para trás pela primeira vez em 30 anos o futebol — diz Planela.



