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Equipe feminina do Pelotas completa 30 anos; conheça a história das Lobas

Projeto já revelou jogadoras para a Seleção Brasileira e é o mais antigo em atividade no Rio Grande do Sul

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Daniel Costa

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