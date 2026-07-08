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Equipe de Pelotas disputa pela primeira vez a Copa do Brasil de Futsal Down

Apadpel representa o Rio Grande do Sul na competição nacional e estreia diante da Ponte Preta, em Maceió

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Renan Santos

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