Equipe de Pelotas disputa pela primeira vez a Copa do Brasil de Futsal Down

Equipe embarcou para disputa na manhã desta quarta-feira. Leonardo Silva / RBS TV

A Associação de Pais de Pessoas com Síndrome de Down de Pelotas (Apadpel) iniciou nesta quarta-feira (8) a viagem rumo a Maceió (AL), onde disputará, pela primeira vez, a Copa do Brasil de Futsal Down. A equipe será a representante do Rio Grande do Sul na competição nacional.

A delegação saiu de Pelotas em direção a Porto Alegre, de onde embarca para a capital alagoana. A estreia está marcada para sexta-feira (10), diante da Ponte Preta, adversária já conhecida pelos atletas pelotenses.

O goleiro Eduardo Caetano afirma que a competição representa a realização de um sonho, dentro e fora das quadras.

— É a minha primeira vez em uma cidade tão longe. Acho tudo muito incrível que está acontecendo. É um campeonato difícil, mas vamos tentar representar o Sul e a cidade de Pelotas da melhor forma — diz.

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Na primeira fase, a Apadpel fará quatro partidas em busca de uma vaga nas etapas decisivas do torneio.

Segundo a diretora da entidade, Cátia Vieira, o primeiro confronto tem um significado especial. A Ponte Preta acompanha a trajetória da equipe desde as primeiras competições nacionais.

— Eles são nossos padrinhos. No Campeonato Brasileiro, nosso primeiro adversário também foi a Ponte Preta. Agora, por coincidência, vamos reencontrá-los logo na estreia. Acompanhamos a evolução dos meninos em todos os treinos, e o crescimento deles é muito evidente — afirma.

Além do resultado em quadra, a participação na competição é vista como mais um passo no fortalecimento do trabalho desenvolvido pela associação, que utiliza o esporte como ferramenta de inclusão, autonomia e desenvolvimento dos atletas.

O ala Eduardo Camargo resume o sentimento do grupo antes do embarque.

— Estou aqui pela taça e para ser campeão. Vamos lá.

