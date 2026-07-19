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Entenda por que 19 de julho é o Dia Nacional do Futebol

Desde 1976, a data homenageia o aniversário do Sport Club Rio Grande, o clube de futebol mais antigo do país em atividade, que completa 126 anos neste domingo

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Daniel Costa

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