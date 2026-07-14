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"Crescemos no momento certo": Brasil de Pelotas retorna ao Gauchão Sub-20

Técnico Edson Rosa avalia crescimento da equipe ao longo da Divisão de Acesso; final será diante do Pelotas 

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Daniel Costa

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