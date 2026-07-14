"Crescemos no momento certo": Brasil de Pelotas retorna ao Gauchão Sub-20

Classificação foi conquistada no último domingo. Gabriel Xavier / G.E. Brasil

O Brasil de Pelotas está de volta ao Gauchão Sub-20 após uma temporada. O Xavante eliminou o Futebol com Vida, avançou à final da Divisão de Acesso e vai decidir o título diante do Pelotas.

— Foi um acesso com muita determinação, que a gente conseguiu coroar com essa primeira divisão — disse o técnico Edson Rosa, irmão de Emerson da Rosa, líder do Departamento de Futebol do clube.

Preparação

O peneirão do Brasil visando a competição aconteceu em 28 de março. Depois, foram chegando atletas para compor o elenco, o que, conforme o técnico, deixou a preparação curta.

— A gente tem 78 dias de trabalho, não conseguimos completar três meses — disse.

Antes da competição, o clube fez apenas um teste, diante do 14 de Julho, em Santana do Livramento. Diante do contexto, o comandante avalia que os ajustes tiveram que ser feitos ao longo da própria competição.

— Tivemos altos e baixos na competição, mas a gente estava sempre acreditando na gurizada. [...] Crescemos no momento certo — disse.

Jogo do acesso

Quis o destino que o confronto do acesso do Xavante fosse o mesmo adversário da estreia, na qual o Rubro-Negro sofreu o seu pior revés: 3 a 0.

Com o empate sem gols na ida, o Brasil precisava vencer na partida decisiva para avançar. Após sair na frente, o Xavante sofreu a virada e foi para o intervalo em desvantagem.

Conforme o treinador, a resposta dos atletas foi fundamental para conseguir a virada para 3 a 2:

— Eles conseguiram fazer dois gols em quatro minutos no finalzinho dos jogos, foi uma coisa muito emocionante.

Clássico que vale título

Com o acesso garantido por Brasil e Pelotas, a decisão da Divisão de Acesso será disputada em dois clássicos Bra-Pel. A ida será no Bento Freitas, em 26 de julho, enquanto a decisão acontecerá na Boca do Lobo, no dia 2 de agosto.

— Agora é a cereja do bolo. A gente está focado para ser campeão. Eles [atletas] têm que começar a mentalizar a vencer. Só vai chegar um lugar hoje no alto do futebol, sendo vencedor — afirma.



