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Corrida Sicredi Interestados amplia vagas e espera reunir mil atletas em Pelotas

Evento ocorre em novembro e manterá percursos de 3 e 8 quilômetros, além de caminhada e prova infantil

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Igor Islabão

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