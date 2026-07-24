Corrida Sicredi Interestados amplia vagas e espera reunir mil atletas em Pelotas

No ano passado, prova mobilizou cerca de 700 corredores. Concorrer / Sicredi Interestados

A segunda edição da Corrida Sicredi Interestados foi lançada oficialmente na quinta-feira (23), durante evento realizado no auditório da cooperativa, em Pelotas. Após reunir cerca de 700 atletas na estreia, em 2025, a organização ampliou a estrutura e disponibilizará 1 mil vagas para a prova deste ano.

O evento será realizado em 8 de novembro e manterá os percursos de 3 e 8 quilômetros, além de caminhada e da Corrida Kids, voltada às crianças.

As inscrições serão abertas em agosto. O regulamento e as demais informações serão divulgados no perfil oficial da Sicredi Interestados no Instagram.

De acordo com o diretor de Operações da Sicredi Interestados, Jair Antonio Giacobbo, a iniciativa busca incentivar a prática esportiva e a integração da comunidade, atendendo públicos de diferentes perfis, desde atletas experientes até quem deseja participar de uma caminhada.

Evento de lançamento foi realizado no auditório da cooperativa, na quinta-feira (23). Divulgação / Sicredi Interestados

Conforme a cooperativa, a corrida tem como objetivo estimular hábitos saudáveis e fortalecer a convivência entre moradores da região, associados e colaboradores.



