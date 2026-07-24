Corrida Sicredi Interestados amplia vagas e espera reunir mil atletas em Pelotas

A segunda edição da Corrida Sicredi Interestados foi lançada oficialmente na quinta-feira (23), durante evento realizado no auditório da cooperativa, em Pelotas. Após reunir cerca de 700 atletas na estreia, em 2025, a organização ampliou a estrutura e disponibilizará 1 mil vagas para a prova deste ano.
O evento será realizado em 8 de novembro e manterá os percursos de 3 e 8 quilômetros, além de caminhada e da Corrida Kids, voltada às crianças.
As inscrições serão abertas em agosto. O regulamento e as demais informações serão divulgados no perfil oficial da Sicredi Interestados no Instagram.
De acordo com o diretor de Operações da Sicredi Interestados, Jair Antonio Giacobbo, a iniciativa busca incentivar a prática esportiva e a integração da comunidade, atendendo públicos de diferentes perfis, desde atletas experientes até quem deseja participar de uma caminhada.
Conforme a cooperativa, a corrida tem como objetivo estimular hábitos saudáveis e fortalecer a convivência entre moradores da região, associados e colaboradores.
Fique informado sobre o que acontece na região sul do Estado! Siga @gzhzonasul no Instagram e no Facebook, e inscreva-se no canal do WhatsApp para receber notícias em seu celular: gzh.rs/canalgzhzs.