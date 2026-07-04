Esportes

Com 1,8 mil participantes
Notícia

Corrida Cidade de Pelotas abrirá comemorações pelos 214 anos do município

Evento terá percursos com largadas a partir das 8h deste domingo

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Daniel Costa

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