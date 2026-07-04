Corrida Cidade de Pelotas abrirá comemorações pelos 214 anos do município

As comemorações pelos 214 anos de Pelotas começam neste domingo (5) com a Corrida Cidade de Pelotas, que deve reunir cerca de 1,8 mil participantes. A primeira largada está marcada para as 8h, dando início à programação oficial de aniversário do município, celebrado em 7 de julho.
Organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ), a corrida contará com provas de 3 quilômetros e 5 quilômetros, além do Desafio Nossas Raízes, Nosso Futuro, modalidade em que os atletas disputam os dois percursos no mesmo dia.
A programação também inclui a Rústica Jepel, voltada a estudantes das redes pública e privada de ensino, com largada prevista para as 10h.
Retirada dos kits
Os kits dos participantes poderão ser retirados neste sábado (4), das 9h às 18h, no Ginásio Karosso, local de largada das provas.
A retirada poderá ser feita pelo próprio atleta ou por outra pessoa, mediante apresentação de um documento de identificação do inscrito.
Horários das largadas
- 8h – prova de 3 quilômetros;
- 8h45min – prova de 5 quilômetros;
- 10h – Rústica Jepel.
Percursos
A prova de 3 quilômetros terá largada na Rua Cassiano, seguindo pela Avenida Juscelino Kubitschek, Rua Xavier Ferreira e Rua Tiradentes. O retorno será pela Avenida Juscelino Kubitschek, na esquina com a Avenida Bento Gonçalves, até a chegada novamente na Rua Cassiano.
Já o percurso de 5 quilômetros passará pela Rua Cassiano, Avenida Juscelino Kubitschek, ruas Xavier Ferreira, Tiradentes, Giuseppe Garibaldi, Conde de Porto Alegre, Félix Xavier da Cunha, Voluntários da Pátria e Bento Martins, retornando ao ponto de chegada na Rua Cassiano.
Durante a prova de 5 quilômetros haverá um posto de hidratação na esquina das ruas Conde de Porto Alegre e Félix Xavier da Cunha.
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