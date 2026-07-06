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Cônsul da Noruega no RS viveu torcida dividida na eliminação do Brasil na Copa: "Misto de decepção e reconhecimento" 

Natural de Rio Grande, Arthur Rocha Baptista acompanhou a vitória da Noruega sobre a Seleção Brasileira entre a paixão pelo futebol nacional e a função de representar oficialmente o país europeu

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Laura Cosme

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