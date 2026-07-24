Conselho do Pelotas dá sinal verde para avaliar proposta de SAF com investimento de R$ 240 milhões

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Documento prevê a criação de empreendimentos imobiliários no entorno da Boca do Lobo. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo do Pelotas deu o primeiro aval para o projeto de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). Em reunião extraordinária realizada na noite desta quinta-feira (23), os conselheiros aprovaram por unanimidade a continuidade da análise da proposta apresentada pelo conselheiro Klécio Santos, líder do projeto da KOR Sports Group.

A decisão não representa a aprovação definitiva da SAF. Com o resultado da votação, o Conselho irá criar uma comissão responsável por analisar a viabilidade técnica, jurídica, financeira e esportiva da proposta, além de dar andamento à assinatura de um memorando de exclusividade para o desenvolvimento dos estudos.

O projeto prevê um investimento total de R$ 240 milhões ao longo dos próximos anos. Desse montante, R$ 190 milhões seriam destinados ao desenvolvimento imobiliário no entorno da Boca do Lobo, enquanto outros R$ 50 milhões seriam aplicados diretamente no futebol durante um período de dez anos. Segundo a proposta, R$ 10 milhões desse valor seriam investidos nos três primeiros anos.

Apresentada pela KOR Sports Group, braço de negócios esportivos da holding in.Pacto, a proposta estabelece que a empresa detenha 90% da SAF, enquanto o clube associativo permaneceria com 10% de participação.

Entre os principais pontos do projeto está a criação de um complexo integrado ao estádio, formado por cinco empreendimentos imobiliários, incluindo lofts, studios, salas comerciais, estacionamentos e áreas de conveniência.

A expectativa é que esses empreendimentos gerem novas fontes permanentes de receita para o clube, além de contribuir para a revitalização da região.

O modelo também prevê que 100% dos recursos obtidos com a permuta imobiliária sejam destinados à infraestrutura esportiva e à redução do passivo do clube.

Além disso, a proposta contempla investimentos em todas as categorias do futebol, da base ao profissional, e a ampliação das receitas por meio de ações de marketing, eventos, programa de sócios, exploração comercial dos espaços e ativos digitais.

Para garantir segurança jurídica e financeira, o projeto prevê a criação de uma SAF sem passivos anteriores, com governança profissional, auditoria independente, Sociedades de Propósito Específico (SPE) para cada empreendimento imobiliário e separação patrimonial entre os ativos imobiliários e a operação do futebol.

A implantação está dividida em cinco etapas: assinatura do acordo de exclusividade, realização da due diligence, constituição da SAF, modelagem jurídica e início dos investimentos e da operação esportiva.

Líder do projeto e responsável pela apresentação ao Conselho Deliberativo, Klécio Santos destacou que a proposta busca conciliar a preservação da história do clube com a criação de um modelo sustentável para o futuro.

— Estamos propondo um modelo que respeita a história do Esporte Clube Pelotas e, ao mesmo tempo, cria as condições para um novo ciclo de crescimento. O futebol é o centro do projeto, mas entendemos que sua sustentabilidade passa pela geração de receitas permanentes, pela valorização do patrimônio e por uma gestão profissional. Nosso compromisso é construir um projeto sólido, transparente e duradouro para o clube e para a cidade de Pelotas — afirmou.

Com a aprovação unânime desta primeira etapa, a proposta entra agora na fase de estudos. Somente após a conclusão das análises da comissão e da apresentação dos pareceres ao Conselho Deliberativo é que uma eventual transformação do Pelotas em SAF poderá ser submetida a uma nova votação.



