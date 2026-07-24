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Conselho do Pelotas dá sinal verde para avaliar proposta de SAF com investimento de R$ 240 milhões

CD vai criar uma comissão para analisar a viabilidade do projeto, apresentado pelo conselheiro e investidor Klécio Santos

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Daniel Costa

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