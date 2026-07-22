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Conselho Deliberativo do Pelotas avalia proposta de SAF nesta quinta-feira 

Proposta será apresentada pelo conselheiro Klécio Santos e está vinculada a um projeto imobiliário

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Daniel Costa

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