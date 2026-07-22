Conselho Deliberativo do Pelotas avalia proposta de SAF nesta quinta-feira 

Boca do Lobo deve receber edifícios em seu entorno. Jefferson Botega / Agencia RBS

O Conselho Deliberativo (CD) do Pelotas se reúne nesta quinta-feira (23) para avaliar uma proposta de transformação do clube em Sociedade Anônima do Futebol (SAF). A reunião extraordinária será realizada na Boca do Lobo, com primeira chamada às 18h e segunda convocação às 18h30min.

A proposta será apresentada pelo conselheiro Klécio Santos e está vinculada a um projeto imobiliário para o entorno da Boca do Lobo. Um dos espaços previstos para a construção de um desses edifícios é uma área na esquina das ruas Doutor Amarante e Padre Anchieta, onde até maio operava um posto de combustíveis.

A possibilidade da transformação do Lobo em SAF foi pauta há exatos cinco meses. Em 23 de fevereiro, Santos apresentou ao Conselho a ideia de um novo modelo de gestão para o clube. Após receber sinal positivo dos conselheiros para avançar nas tratativas, ele iniciou a busca por investidores no Brasil e nos Estados Unidos, durante a Copa do Mundo.

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Caso o Conselho Deliberativo dê um novo aval à proposta, será criada uma comissão formada por conselheiros para analisar a viabilidade do projeto antes de uma eventual implementação.



