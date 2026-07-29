Esportes

Copa Costa Doce
Notícia

Competição de futsal reunirá seleções de 12 cidades do sul do Estado

Torneio começa no dia 24 de agosto com o confronto entre Turuçu e Pelotas

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Daniel Costa

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