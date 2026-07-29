Competição de futsal reunirá seleções de 12 cidades do sul do Estado

Começa no dia 24 de agosto a sexta edição da Copa Costa Doce de Futsal. Pelo segundo ano consecutivo, a competição acontece no formato "Copa do Mundo", reunindo seleções municipais de 12 cidades da região Sul.
Atual campeã, a Seleção de Turuçu faz a partida de abertura da competição, quando recebe a Seleção de Pelotas, no Ginásio Municipal.
— No ano passado foram dez Seleções. Nesta edição, teremos 12 na disputa, mas outras nove participaram da Seletiva tentando conquistar uma vaga. Isso demonstra a dimensão que a competição alcançou e a força do futsal na nossa região. Temos convicção de que será a maior CCDF da história — projeta o organizador da CCDF Cau Holz.
Fórmula de disputa
As equipes estão divididas em três agrupamentos com quatro equipes cada. No Grupo A estão Herval, Jaguarão, Candiota e Arroio do Padre. O Grupo B tem Turuçu, Pelotas, Cristal e Dom Feliciano. Já o Grupo C reúne Arroio Grande, Camaquã, São Lourenço do Sul e Amaral Ferrador.
A primeira fase terá jogos de turno único. Os dois melhores de cada chave avançam às quartas de final, disputada em jogo único. Nas semifinais e finais os confrontos terão partidas de ida e volta. No caso de dois empates ou uma vitória para cada equipe os confrontos serão decididos nos pênaltis.
As duas piores equipes na classificação geral serão rebaixadas para a fase seletiva da edição de 2027.
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