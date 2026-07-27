Esportes

Reta final de preparação
Notícia

Com pacote de reforços, Pelotas deve ter elenco quase completo antes da estreia na Divisão de Acesso

Técnico Daniel Franco ganhará pelo menos seis novos jogadores

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Daniel Costa

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