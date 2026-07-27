Com pacote de reforços, Pelotas deve ter elenco quase completo antes da estreia na Divisão de Acesso

Grupo deve ter entre 25 e 28 jogadores. Heitor Araújo / E.C. Pelotas

Às vésperas da estreia na Divisão de Acesso, o Pelotas está próximo de fechar o elenco para a competição. Com as eliminações de equipes em competições estaduais e nacionais, pelo menos seis jogadores devem se apresentar na Boca do Lobo nos próximos dias.

O primeiro reforço confirmado é o meia Jean Roberto, de 32 anos, anunciado na manhã desta segunda-feira (27). O jogador inicia sua quarta passagem pelo Áureo-Cerúleo após defender o Metropolitano na segunda divisão catarinense. Pela equipe, disputou 15 partidas, marcou três gols e deu duas assistências.

Na última vez em que vestiu a camisa do Lobo, Jean Roberto foi o artilheiro da Copa FGF de 2025, com seis gols em sete jogos.

Outro atleta anunciado nesta segunda foi o zagueiro Jeder, de 24 anos. O gaúcho de Bojuru, é formado na base do Progresso e passou pelo Lobo em 2023. O canhoto, de 1,92m, também chega após a disputa da segunda divisão catarinense, onde defendeu o Atlético Tubarão.

Pacote de reforços

Além de Jean Roberto e Jeder, outros quatro jogadores devem desembarcar na Boca do Lobo nesta semana. O volante Lucas Hulk, o lateral-direito Lucas Hian, o meia Mauri e o centroavante Brandão têm acordo com o Pelotas desde junho, mas permaneceram no São Luiz para a disputa da Série D. Os quatro chegam com expectativa de assumir a titularidade.

O São Luiz foi eliminado pelo CSA no último domingo (26), nas oitavas de final da Série D, liberando os atletas para se apresentarem ao Pelotas. Caso a equipe de Ijuí tivesse avançado, o quarteto só poderia reforçar o Lobo a partir de 23 de agosto, o que obrigaria o clube a alterar o planejamento para o início da Divisão de Acesso.

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Preparação para a estreia

O Pelotas estreia na Divisão de Acesso no domingo (2), às 15h30, diante do Lajeadense, na Arena Alviazul.

O Lobo treina nos dois períodos na terça-feira (28). Na quarta, quinta e sexta a atividade acontece durante a tarde. Já no sábado, véspera da partida, o treinamento é no período da manhã, seguido da viagem para Lajeado.