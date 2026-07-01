Com novo treinador, Pelotas inicia preparação para Divisão de Acesso

Técnico concedeu entrevista coletiva nesta quarta-feira (1º). Daniel Costa / Grupo RBS

A apresentação do técnico Daniel Franco marcou o início da preparação do Pelotas para a Divisão de Acesso. No primeiro dia de atividades com o elenco, nesta quarta-feira (1º), o novo comandante concedeu entrevista coletiva, detalhou como ocorreram as negociações para assumir o clube e falou sobre a montagem do grupo, o estilo de jogo e as expectativas para a temporada.

Segundo Franco, as primeiras conversas com a direção do Lobo começaram há alguns meses, mas não avançaram naquele momento. Depois, o Pelotas encaminhou um acordo com Paulo Henrique Marques, atualmente no São Luiz. No entanto, após a classificação da equipe de Ijuí na Série D, no sábado (27), a diretoria voltou a procurar o profissional, que prontamente aceitou o convite.

Leia Mais Pelotas começa preparação para Divisão de Acesso

Com dois acessos no currículo, o treinador acredita que a edição deste ano será uma das mais disputadas da história da Divisão de Acesso. Para ele, o equilíbrio entre os clubes torna impossível apontar favoritos neste momento.

— Talvez seja uma das Divisões de Acesso mais difíceis. Não somente pelo clássico [Bra-Pel], mas pela grandeza das equipes que estão também buscando essas duas vagas — analisa.

Na avaliação do treinador, a receita para alcançar o objetivo passa pela construção de um elenco equilibrado e pelo trabalho desenvolvido diariamente.

— O segredo é trabalho. O que vem após é consequência daquilo que a gente vai plantar no dia a dia. E a gente espera plantar bem para colher bem — diz.

Grupo de jogadores

Nove atletas participaram da primeira atividade: o goleiro Guilherme Medina; os zagueiros Júlio Nascimento e Wendell; os laterais Hiago Lucas e Fabinho; os volantes Vitor Oliveira e Índio; e o atacante João Lenger. Além deles, outros sete atletas das categorias de base completaram as atividades.

Cerca de 10 outros jogadores já acertaram com o Pelotas, mas seguem defendendo seus atuais clubes. Entre eles estão o goleiro Wagner Coradin, o volante Lucas Hulk, o meia Jean Roberto e o atacante Brandão.

— Temos jogadores que estão em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, que estão lá para o Norte e Nordeste. Então a gente precisa entender como esses atletas vão chegar. E, a partir daí, implementar aquilo que a gente entende que é necessário para a competição e fazer com que eles tenham o entendimento o mais rápido possível — afirma.

De acordo com o diretor de futebol, Carlos Augusto Tavares, o elenco deverá contar com cerca de 26 jogadores. O clube ainda busca um meia, um ponta-esquerda e um atacante para completar o grupo.

O treinador também confirmou que pretende integrar atletas das categorias de base aos treinamentos do profissional.

— Vamos ter atletas da base junto. Eu faço questão, e o clube também, de ter atleta da base junto. Eu sou oriundo da base, tanto como atleta quanto como treinador. Eu entendo que o que pode tornar o clube autossustentável são as categorias de base — pondera.

Estilo de jogo intenso, mas adaptável

Embora tenha um sistema tático de preferência, Daniel Franco afirmou que o esquema será definido de acordo com as características do elenco e de cada adversário. Ainda assim, ele deixou claro quais serão os princípios da equipe.

A proposta é montar um time intenso, com marcação forte, transições rápidas, pressão alta e solidez defensiva. Com a posse de bola, o objetivo será controlar as ações da partida e criar várias oportunidades de gol.

— Eu gosto de um time que tenha marcação forte, que tenha transições rápidas, que consiga e tenha condição física de marcar alto. Basicamente, numa fase defensiva, é isso que eu gosto. Com a bola, precisamos dominar as ações do jogo e ter dinâmica suficiente na frente para criar oportunidades — explica.

Disputada a partir de agosto, em um período chuvoso, a Divisão de Acesso exigirá adaptação das equipes, conforme o treinador.

— A previsão climática é que tenhamos muita chuva novamente. E aí o gramado vai estar pesado. Nós vamos ter muita dificuldade em propor o jogo. Tem jogos que provavelmente isso vai acontecer, de não ser um jogo de proposição, mas sim de ligação direta. Não vai dar para propor tanto, vamos ter que ser reativos e não propositivos — argumenta.

Leia Mais Divisão de Acesso mantém fórmula e terá clássico Bra-Pel na Boca do Lobo

Clássico Bra-Pel

O primeiro Bra-Pel da temporada será disputado já na fase classificatória da Divisão de Acesso. Experiente em clássicos, Daniel Franco lembrou da passagem pelo Corinthians, em 1994, quando foi contratado justamente por seu desempenho nesse tipo de confronto.

Segundo o treinador, a motivação para disputar partidas desse porte será um aspecto trabalhado com o elenco. Para ele, o grupo precisa entrar em campo disposto a enfrentar grandes jogos e encarar o clássico como uma oportunidade de afirmação.

— Nós temos que gostar de jogo grande, temos que gostar de vencer clássicos — conclui.



