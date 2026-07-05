Com gol nos acréscimos, Brasil de Pelotas vence o Santa Cruz e chega à segunda final consecutiva da Copa FGF

Foi na garra, na coragem, na insistência. O Brasil de Pelotas está na final da Copa FGF pelo segundo ano consecutivo. Depois de pênalti perdido e três bolas na trave, a classificação diante do Santa Cruz, no Bento Freitas, veio com gol de Gabriel Masson, nos acréscimos do segundo tempo, garantindo o 1 a 0 na volta, o 2 a 1 no agregado.
Invicto a 21 jogos na Copa FGF, o atual campeão agora espera o vencedor do confronto entre Gramadense e Bagé, que se enfrentam no domingo (5), às 14h, em Gramado. Na ida, o time da Serra venceu por 1 a 0.
As partidas acontecem nos próximos dois fins de semana. Independentemente do adversário, o duelo de volta será no Bento Freitas, já que o Xavante tem a melhor campanha geral.
Mudanças
Assim como no segundo tempo do duelo de ida, quando o Xavante reagiu e buscou o empate, o técnico Laécio Aquino desfez o esquema com três zagueiros e mandou a campo um time no 4-3-3. Além da mudança tática, no meio Venício e Guty entraram nas vagas de Alan e Streit, enquanto Andrey assumiu o posto de Daniel, no ataque.
O jogo
Domínio Xavante termina sem gols
O Brasil foi o dono da etapa inicial. Teve o domínio da posse de bola e criou as melhores oportunidades, mas não foi efetivo.
Repetindo o roteiro do confronto de ida, as equipes apostaram em jogadas pelo alto. Aos seis minutos, cada time já havia cruzado duas vezes. O número subiu para 14 cruzamentos ao total, aos 15 minutos.
A primeira grande oportunidade veio justamente na bola aérea. Aos oito, Guty cobrou escanteio na segunda trave, buscando Lula. O zagueiro subiu mais alto do que a defesa e cabeceou no meio do gol para grande defesa de Rodrigo Mamá. O camisa 3 do Xavante ficou pedindo o gol, mas o árbitro garantiu que a bola não cruzou totalmente a linha.
Em um jogo em que a bola aérea é a principal arma, o técnico Laécio Aquino teve um problemão, aos 20 minutos. O artilheiro Gabriel Morbeck sentiu lesão muscular na coxa direita e foi substituído pelo jovem Adriano Ferraz, 19 anos.
Mesmo sem o seu principal jogador de ataque, o Xavante seguiu pressionando. Aos 24 minutos, Otávio foi acionado na esquerda e fez o cruzamento rasteiro. A bola bateu em Andrey, depois na zaga e traiu o goleiro Rodrigo Mamá, que foi salvo pelo lateral Lucas Severo, que tirou de cima da linha, evitando o gol.
A única finalização do Santa Cruz na etapa inicial aconteceu somente nos acréscimos. Aos 46, Lucas Severo cobrou falta direto na área para a cabeçada fraca de Bernardo, nas mãos de Davi.
Segundo tempo
O Santa Cruz voltou do intervalo mais ofensivo e assustou logo aos quatro minutos. Após cobrança de escanteio na primeira trave, Bernardo subiu mais alto que a defesa e cabeceou firme, obrigando Davi a fazer boa defesa.
Sem repetir a pressão do primeiro tempo, o técnico Laécio Aquino recorreu ao banco de reservas novamente. O atacante Petterson entrou na vaga do meia Guty, enquanto Otávio foi substituído por Streit para dar mais amplitude na lateral-esquerda.
Blitz xavante
As mudanças fizeram efeito e o Xavante voltou a dominar a partida. Aos 14, Streit cobrou escanteio na segunda trave. Mais uma vez Lula subiu mais alto que a defesa e conseguiu o cabeceio. A bola desviou, acertou o travessão e por capricho não entrou.
Aos 17 minutos, em falta frontal, Streit finalizou forte e acertou novamente o travessão. A blitz do Brasil seguiu, mas a bola parecia que não queria entrar. Dois minutos depois, Petterson cruzou da direita e após bate-rebate a bola sobrou para Streit. Na pequena área, o lateral finalizou e Rodrigo Mamá fez um milagre. No rebote, Andrey foi derrubado e o árbitro marcou o pênalti. Na cobrança, o próprio camisa 17 cobrou no canto esquerdo e acertou a trave.
A bola teima em não entrar. Aos 40 minutos, Masson finalizou para grande defesa de Mamá. No rebote, Germano cabeceou e a defesa tirou em cima da linha, pela segunda vez na partida. No rebote, Adriano Ferraz finalizou no ângulo direito, mas ela pegou na rede pelo lado de fora.
Quando parecia que a decisão se encaminhava para as penalidades, a bola resolveu entrar. Aos 45 minutos, Gedeilson lançou Masson, nas costas da defesa. O meia invadiu a área, driblou o goleiro e marcou o gol da vitória e da classificação.
Copa FGF - Semifinal (volta) - 4/7/2026
Brasil (1)
Davi; Yuri (Gedeilson, 38’/2°T), Lula, Thiago Henrique e Otávio (Streit, 9’/2°T); Masson, Simas, Venício e Andrey; Guty (Petterson, 9’/2°T) (Germano, 38’/2°T) e Morbeck (Adriano Ferraz, 20’/1°T). Técnico: Laécio Aquino.
Santa Cruz (0)
Rodrigo Mamá; Jean Carlo, Kevlin, Bernardo e Lucas Severo; Jhonata Lima, Benhur e Maicon Assis (Jorge Vinícius, 15’/2°T); Adriel (Fred, 27’/1°T), Patolino (Felipe Café, 38’/2°T) e Matheus Mazia. Técnico: Silvar Prestes.
GOL: Masson (B), aos 45 minutos do segundo tempo.
ARBITRAGEM: Lucas Guimaraes Rechatiko Horn auxiliado por Luiz Paulo Duarte Rodrigues e Douglas Israel Paulo Vidarte.
LOCAL: Estádio Bento Freitas, em Pelotas.
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