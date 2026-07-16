Com expectativa de casa cheia, Brasil de Pelotas abre venda de ingressos para decisão da Copa FGF

Rubro-negro tem a melhor média de público da competição. Daniel Costa / Grupo RBS

Estão abertas as vendas de ingressos para o jogo de volta da final da Copa FGF entre Brasil de Pelotas e Gramadense. As equipes se enfrentam na próxima quarta-feira (22), às 20h, no Bento Freitas.

No jogo de ida, o Xavante perdeu por 1 a 0. Em casa, o Rubro-Negro precisará de uma vitória simples para levar a decisão para os pênaltis. Para conquistar o título no tempo normal, o Brasil terá de vencer por pelo menos dois gols de diferença.

Para ter casa cheia e reverter a desvantagem, o Xavante lançou uma promoção de ingressos.

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Os ingressos para as arquibancadas Sul e JK custam R$ 40. No setor Social, o valor é de R$ 60, enquanto a cadeira cativa sai por R$ 90. As entradas para esses setores estão disponíveis para compra no site. As meia-entradas, no entanto, serão comercializadas exclusivamente no Bento Freitas.

Os sócios das modalidades Maior do Interior, Cadeira Xavante, Raiz Xavante e Estudante têm acesso liberado ao estádio mediante apresentação da carteirinha digital. Os associados dos planos citados também podem levar um acompanhante com 60% de desconto. Os valores são de R$ 25 para acompanhante Maior do Interior, R$ 35 para acompanhante Raiz Xavante e R$ 55 para acompanhante Cadeira Xavante.

Já os associados dos planos Xavante do Povo e Sem Fronteiras pagam R$ 15 pelo ingresso.

Os ingressos para os acompanhantes de sócios serão vendidos exclusivamente na Central de Sócios do Bento Freitas, com início das vendas na sexta-feira (17). Já as entradas destinadas ao público em geral estarão disponíveis presencialmente apenas na quarta-feira (22), dia da partida, a partir das 18h.

Para a torcida visitante, os ingressos custam R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada).



