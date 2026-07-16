Esportes

No Bento Freitas
Notícia

Com expectativa de casa cheia, Brasil de Pelotas abre venda de ingressos para decisão da Copa FGF

Xavante recebe o Gramadense na próxima quarta-feira (22), às 20h

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS