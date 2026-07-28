Com clube do Uruguai, Rio Grande retoma citadino de futebol após seis anos

Partidas serão realizadas no estádio Aldo Dapuzzo. Divulgação / Festimar

Está confirmado o retorno do campeonato citadino de futebol profissional de Rio Grande. Entre 9 e 19 de agosto, Rio Grande, Riograndense e São Paulo voltarão a se enfrentar em uma competição municipal após seis anos.

Batizada de Copa Internacional Cidade do Rio Grande, a competição terá ainda a participação do Cerro Largo, do Uruguai. A equipe disputa a primeira divisão uruguaia e, recentemente, realizou um jogo-treino contra o Inter, sendo derrotada por 2 a 0.

A vinda e a estadia do clube uruguaio à Zona Sul será viabilizada pelos patrocinadores do evento, que tem apoio da prefeitura municipal.

As partidas serão disputadas no Estádio Aldo Dapuzzo, em quatro datas. Na primeira etapa, os rio-grandinos se enfrentam no formato pontos corridos. Ao término das três rodadas, o líder avança à final, disputada contra o time uruguaio.

Os ingressos serão vendidos por R$ 15, além da doação de um quilo de alimento não perecível. Alunos das escolas municipais de Rio Grande terão entrada gratuita.

Cronograma das partidas

9/8 (Domingo), às 15h | Riograndense x Rio Grande

12/8 (Quarta-feira), às 20h | São Paulo x Rio Grande

16/8 (Domingo), às 20h | São Paulo x Rio Grande

Final

19/8 (Quarta-feira), às 20h | Cerro Largo-URU x Equipe vencedora da etapa citadina

Preparação para a Terceirona

Além de resgatar o tradicional torneio municipal, a Copa Rio-Grandina é vista pelos clubes como uma importante etapa de preparação para a Terceirona, disputada a partir de setembro. A competição também deve ampliar a exposição das equipes e atrair patrocinadores.

Pela quarta temporada consecutiva, Rio Grande, Riograndense e São Paulo disputarão a Terceirona. Neste ano, a competição passou por uma reformulação, deixando de ser regionalizada e passou a ser disputada na categoria Sub-23. Com isso, os clubes terão um calendário mais robusto, com pelo menos nove partidas pela competição estadual, além dos jogos do citadino.

Último citadino

A última edição do citadino rio-grandino aconteceu em fevereiro de 2020. O trio disputou partidas em turno único, no Aldo Dapuzzo, com os dois melhores avançando à final. Na decisão, o São Paulo venceu o Riograndense por 3 a 2.

Resultados

Primeira fase

3/2/2020 | São Paulo 0x0 Riograndense

10/2/2020 | São Paulo 2x1 Rio Grande

17/2/2020 | Riograndense 2x0 Rio Grande

Final

20/2/2020 | São Paulo 3x2 Riograndense



