Com 10 clubes, Terceirona abandona formato regionalizado e terá limite de idade

Competição terá três clássicos entre equipes de Rio Grande. Divulgação / S.C. São Paulo

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) realizou, nesta quarta-feira (8), o congresso técnico do Gauchão Série B, a Terceirona. O encontro confirmou a participação de dez clubes, o maior número desde 2023, e definiu mudanças na fórmula de disputa. A principal novidade é o fim dos tradicionais grupos regionalizados. Além disso, a competição será disputada na categoria Sub-23, sem a utilização de fichas especiais.

A Terceirona tem início previsto para 7 de setembro, com a final marcada para 29 de novembro. A fase inicial será disputada em grupo único, com todos os clubes se enfrentando em turno único, totalizando nove datas. Anteriormente, a competição tinha grupos regionalizados para reduzir as despesas logísticas das equipes.

Participantes da Terceirona 2026

Clube 1992 Cruz Alta Farroupilha Futebol com Vida Novo Horizonte Panambi Real-Tramandaí Riograndense Rio Grande São Paulo-RG

Novo Horizonte, Cruz Alta, Farroupilha, São Paulo e Clube 1992 disputarão cinco jogos em casa e quatro fora, enquanto os demais terão cinco partidas fora e quatro em casa.

Os dois primeiros colocados da fase classificatória avançam diretamente às semifinais. As outras duas vagas serão definidas em playoffs envolvendo as equipes que terminarem entre a terceira e a sexta posições. Os finalistas, além de disputarem o título, asseguram a vaga na Divisão de Acesso de 2027.

Impacto para a Zona Sul

Quatro clubes da Zona Sul estão na Terceirona: Farroupilha, Rio Grande, Riograndense e São Paulo. Sem a regionalização dos grupos, algo tradicional da competição, as equipes terão um desgaste físico e um gasto financeiro além do esperado. No entanto, terão mais jogos garantidos na temporada, ampliando o tempo mínimo de atividade.

Sem um local para realizar suas partidas em Pelotas, o Farroupilha pretende mandar seus jogos no Estádio Mimosa Rodrigues, em Pedro Osório, casa do Esporte Clube Piratini. No sentido inverso, o Rio Grande atualizou o Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndios (PPCI) do Estádio Arthur Lawson e está de volta à sua casa após duas temporadas.



