Esportes

Gauchão Série B
Notícia

Com 10 clubes, Terceirona abandona formato regionalizado e terá limite de idade

Competição será Sub-23, com as equipes se enfrentando em um grupo único 

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Daniel Costa

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