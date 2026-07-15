Clube mais antigo do país, Rio Grande comemora 126 com a tradicional Ceia Veterana

O Sport Club Rio Grande realiza no próximo sábado (18) a tradicional Ceia Veterana, evento que celebra o aniversário do clube mais antigo do Brasil. Fundado em 19 de julho de 1900, o Vovô completa 126 anos no domingo (19).
O evento acontece no restaurante Galeto Caxias, no Balneário Cassino, a partir das 20h. A entrada para a Ceia Veterana custa R$ 70, com a meia-entrada para crianças entre quatro e nove anos. Os ingressos estão sendo comercializados na secretaria do clube.
Temporada 2026
Pela 11ª temporada consecutiva, o clube mais antigo do Brasil disputará a Terceirona. O Vovô é o único time que já venceu as três divisões do futebol gaúcho e sonha em repetir a campanha de 2014, quando foi campeão da competição após derrotar o Guarani-VA na final.
Na última temporada, o Vovô conquistou a classificação ao mata-mata na última rodada, mas bateu na trave e foi eliminado na semifinal. O algoz da busca pelo acesso foi justamente o adversário batido em 2014, o Guarani-VA, que conquistou o título da competição.
Neste ano, o regulamento da Terceirona mudou. A competição, que começa em setembro, abandonou o formato regionalizado e passou a ser Sub-23, sem a utilização de fichas especiais. O Vovô ainda não conhece a tabela, mas sabe que fará quatro das nove partidas da primeira fase no Estádio Arthur Lawson.
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