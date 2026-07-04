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Camisa de Pelé, chuteira de Ronaldinho e bola de Mundial: conheça a barbearia temática que virou ponto de encontro de torcedores em Pelotas

Espaço inaugurado em 2024 reúne relíquias do futebol, transmite partidas em quatro televisores e recebe jogadores profissionais

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Daniel Costa

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