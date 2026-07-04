Entrar na Hat-Trick Barbearia, no Centro de Pelotas, é como visitar um pequeno museu do futebol. Logo na entrada, uma camisa da Seleção Brasileira autografada por Pelé recebe os clientes. Mais adiante, uma chuteira usada por Ronaldinho Gaúcho nos tempos de Barcelona, a bola da final do Mundial de Clubes de 2017 entre Grêmio e Real Madrid e dezenas de outras relíquias transformam o corte de cabelo em uma experiência para apaixonados pelo esporte.

Inaugurado em 2024, o espaço nasceu com a proposta de unir o universo das barbearias à paixão pelo futebol. Durante grandes competições, como a Copa do Mundo, a relação fica ainda mais evidente: enquanto atende os clientes, o estabelecimento transmite todas as partidas em quatro televisores espalhados pelo ambiente.

Ideia surgiu após viagem ao Canadá

O projeto é do empresário Caio Silveira, que já havia administrado outra rede de barbearias em Pelotas. Depois de vender o negócio, ele pretendia deixar o setor, mas mudou de ideia ao perceber que poderia criar um conceito diferente.

— Depois que vendi a rede, disse que não ia mais me envolver com barbearia. Depois resolvi voltar, mas não queria fazer nada tradicional. Eu já tinha uma coleção de camisas de futebol e pensei: vou montar um espaço totalmente esportivo — explica.

A inspiração surgiu durante uma viagem ao Canadá, em 2019.

— Conheci uma barbearia com temática de futebol americano e pensei que poderia adaptar essa ideia para o futebol. Na época não conhecia nada parecido na região, então resolvi desenvolver esse projeto — lembra.

Sem referências semelhantes na Zona Sul, Silveira criou um ambiente inspirado nos estádios, com elementos que remetem às arquibancadas, aos vestiários e a grandes nomes do esporte. Além do futebol, a decoração também homenageia ídolos como Ayrton Senna e Michael Jordan.

Relíquias garimpadas ao longo dos anos

O principal diferencial da barbearia é o acervo de peças ligadas ao futebol.

Entre os destaques estão uma camisa e uma chuteira utilizadas e autografadas por Ronaldinho Gaúcho, quando defendia o Barcelona; uma camisa da Roma usada pelo pelotense Emerson da Rosa; a bola da final do Mundial de Clubes de 2017; e uma camisa da Seleção Brasileira assinada por Pelé.

Segundo Silveira, embora a assinatura tenha perdido intensidade com o tempo, ainda é possível identificar o autógrafo do Rei.

Cada peça chegou ao acervo por um caminho diferente.

— Foi tudo no garimpo. Numa troca aqui, numa compra ali. É isso que movimenta esse mercado de colecionadores e apaixonados por futebol — detalha.

A camisa autografada por Pelé foi obtida em uma troca entre colecionadores. Já a bola do Mundial e os itens de Ronaldinho chegaram por meio de clientes e parceiros que mantêm contato com ex-jogadores.

Um dos principais colaboradores é o empresário Andreo Marini, proprietário da Arena Marini, centro esportivo utilizado pelo Brasil de Pelotas para treinamentos.

Jogadores também frequentam o espaço

Centroavante Walter esteve na barbearia em maio. Reprodução / Arquivo pessoal

Além dos torcedores, a barbearia passou a receber atletas profissionais que atuam na região.

Jogadores do Brasil de Pelotas e do Pelotas costumam frequentar o estabelecimento e, em alguns casos, ajudam a ampliar a coleção.

Entre os atletas que já passaram pelo local estão o atacante Walter, durante sua passagem pelo Farroupilha; o lateral Heitor, revelado pelo Internacional; e o zagueiro Vitor Becker, do Brasil de Pelotas, cliente frequente da barbearia.

O goleiro Gabriel Oliveira, atualmente no São Luiz, também deixou uma lembrança para o acervo: um par de luvas autografadas.



