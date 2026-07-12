Brasil e Pelotas vencem, avançam à final e conquistam o acesso para o Gauchão Sub-20

Brasil e Pelotas conquistaram o acesso à elite do futebol gaúcho Sub-20. A dupla Bra-Pel eliminou Futebol com Vida e o Aimoré, respectivamente, na semifinal e vai decidir a final da Divisão de Acesso da categoria.
O Xavante empatou com o Futebol com Vida na ida, no Bento Freitas, e precisava vencer em Viamão para ficar com a vaga. Em um jogo de duas viradas, o Brasil conseguiu a vitória por 3 a 2.
O Rubro-Negro saiu na frente com Marcos, aos seis minutos da primeira etapa. Depois, sofreu a virada em menos de sete minutos. No final do segundo tempo, Vitor, aos 41, e Adriano Ferraz, aos 43, marcaram os gols da virada rubro-negra, que recolocam o Xavante no Gauchão Sub-20 após uma temporada.
Na outra semifinal, o Aimoré venceu o Pelotas na ida, em São Leopoldo, por 2 a 1. Na volta, na Boca do Lobo, o Áureo-Cerúleo venceu por 1 a 0, com gol de João Miguel, no começo da etapa inicial, e levou a disputa para as penalidades. Nos pênaltis, o Lobo venceu por 5 a 4 e conquistou o acesso.
Clássicos
As finais serão disputadas ainda neste mês. A ida acontece no Bento Freitas, enquanto a decisão será na Boca do Lobo.
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