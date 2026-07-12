Esportes

Divisão de Acesso 
Notícia

Brasil e Pelotas vencem, avançam à final e conquistam o acesso para o Gauchão Sub-20

Primeiro clássico Bra-Pel será no Bento Freitas e a decisão na Boca do Lobo

Adicione GZH como fonte preferencial no Google

Daniel Costa

Enviar emailVer perfil

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS