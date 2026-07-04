Brasil e Pelotas conhecem tabela da Divisão de Acesso; saiba quando será o clássico Bra-Pel

Último clássico terminou empatado em 1 a 1. Heitor Araujo / AI ECP / Divulgação

Brasil e Pelotas conheceram, na noite de sexta-feira (3), o caminho que percorrerão na Divisão de Acesso 2026. A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) divulgou a tabela básica da competição, confirmando a ordem dos confrontos e as datas-base da primeira fase.

O Xavante estreia diante do Gaúcho, de Passo Fundo, no Estádio Bento Freitas, no fim de semana de 1º e 2 de agosto. Já o Áureo-Cerúleo começa a campanha fora de casa, contra o Lajeadense, na Arena Alviazul.

O primeiro Bra-Pel da história da Divisão de Acesso está previsto para o fim de semana dos dias 12 e 13 de setembro, pela 13ª rodada, na Boca do Lobo. O clássico terá mando do Pelotas, já que o último encontro entre os rivais — empate em 1 a 1 pela Copa FGF de 2025 — foi disputado no Bento Freitas.

Ao longo da primeira fase, o Brasil fará sete partidas em casa, enquanto o Pelotas terá oito jogos na Boca do Lobo.

Caminho do Brasil na primeira fase

1ª rodada | 2 de agosto – Gaúcho (casa)

– Gaúcho (casa) 2ª rodada | 5 de agosto – Guarani-VA (fora)

– Guarani-VA (fora) 3ª rodada | 9 de agosto – Passo Fundo (fora)

– Passo Fundo (fora) 4ª rodada | 12 de agosto – Gramadense (casa)

– Gramadense (casa) 5ª rodada | 16 de agosto – Brasil de Farroupilha (casa)

– Brasil de Farroupilha (casa) 6ª rodada | 19 de agosto – Esportivo (fora)

– Esportivo (fora) 7ª rodada | 23 de agosto – Aimoré (casa)

– Aimoré (casa) 8ª rodada | 26 de agosto – Apafut (fora)

– Apafut (fora) 9ª rodada | 30 de agosto – Lajeadense (casa)

– Lajeadense (casa) 10ª rodada | 2 de setembro – Veranópolis (fora)

– Veranópolis (fora) 11ª rodada | 6 de setembro – União Frederiquense (fora)

– União Frederiquense (fora) 12ª rodada | 9 de setembro – Santa Cruz (casa)

– Santa Cruz (casa) 13ª rodada | 13 de setembro – Pelotas (fora)

– Pelotas (fora) 14ª rodada | 16 de setembro – Glória (casa)

– Glória (casa) 15ª rodada | 20 de setembro – Bagé (fora)

Caminho do Pelotas na primeira fase

1ª rodada | 2 de agosto – Lajeadense (fora)

– Lajeadense (fora) 2ª rodada | 5 de agosto – União Frederiquense (casa)

– União Frederiquense (casa) 3ª rodada | 9 de agosto – Bagé (casa)

– Bagé (casa) 4ª rodada | 12 de agosto – Gaúcho (fora)

– Gaúcho (fora) 5ª rodada | 16 de agosto – Veranópolis (fora)

– Veranópolis (fora) 6ª rodada | 19 de agosto – Glória (casa)

– Glória (casa) 7ª rodada | 23 de agosto – Passo Fundo (casa)

– Passo Fundo (casa) 8ª rodada | 26 de agosto – Santa Cruz (fora)

– Santa Cruz (fora) 9ª rodada | 30 de agosto – Esportivo (fora)

– Esportivo (fora) 10ª rodada | 2 de setembro – Aimoré (casa)

– Aimoré (casa) 11ª rodada | 6 de setembro – Guarani-VA (casa)

– Guarani-VA (casa) 12ª rodada | 9 de setembro – Apafut (fora)

– Apafut (fora) 13ª rodada | 13 de setembro – Brasil (casa)

– Brasil (casa) 14ª rodada | 16 de setembro – Gramadense (fora)

– Gramadense (fora) 15ª rodada | 20 de setembro – Brasil de Farroupilha (casa)

Divisão de Acesso

A competição será disputada em grupo único, com 16 equipes se enfrentando em turno único, totalizando 15 rodadas.

Os oito primeiros colocados avançam às quartas de final, disputadas em jogos de ida e volta. Os dois finalistas garantem o acesso ao Gauchão de 2027.

O calendário prevê partidas às quartas-feiras e aos domingos, sem semanas de paralisação. A decisão está prevista para 31 de outubro.



