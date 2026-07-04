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Brasil e Pelotas conhecem tabela da Divisão de Acesso; saiba quando será o clássico Bra-Pel

FGF divulgou a ordem dos confrontos da primeira fase; competição começa no início de agosto e garante duas vagas no Gauchão de 2027

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Daniel Costa

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