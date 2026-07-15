Brasil e Pelotas conhecem datas da primeira fase da Divisão de Acesso

Brasil e Pelotas conheceram, nesta quarta-feira (15), as datas dos seus jogos na primeira fase da Divisão de Acesso 2026, com o detalhamento divulgado pela Federação Gaúcha de Futebol (FGF).
O Xavante estreia primeiro, no dia 1º de agosto, um sábado, às 19h, diante do Gaúcho, de Passo Fundo, no Bento Freitas. Já o Áureo-Cerúleo entra em campo no dia seguinte, às 15h30min, diante do Lajeadense, na Arena Alviazul.
Depois, no dia 5 de agosto, uma quarta-feira, o Pelotas recebe o União Frederiquense, às 19h, na Boca do Lobo. No dia seguinte é a vez do Brasil fazer sua estreia longe de casa. O Xavante encara o Guarani de Venâncio Aires, às 15h.
O primeiro Bra-Pel da história da Divisão de Acesso será válido pela antepenúltima rodada. O clássico está marcado para 12 de setembro, um sábado, às 15h, na Boca do Lobo.
O confronto terá mando do Pelotas, já que o último encontro entre os rivais — empate em 1 a 1 pela Copa FGF de 2025 — foi disputado no Bento Freitas.
A última rodada será disputada de forma simultânea no dia 19 de setembro, um sábado, às 15h. O Pelotas recebe o Brasil de Farroupilha, na Boca do Lobo, enquanto o Xavante viaja até a Campanha para encarar o Bagé.
Ao longo da primeira fase, o Pelotas terá oito jogos na Boca do Lobo, enquanto o Brasil fará sete partidas em casa. As partidas serão disputadas no formato quarta e domingo, com dois duelos por semana.
Confira a tabela detalhada da dupla Bra-Pel na Divisão de Acesso
1ª Rodada
- Brasil x Gaúcho - 1º/8 (sábado), às 19h, no Bento Freitas
- Lajeadense x Pelotas - 2/8 (domingo), às 15h30min, na Arena Alviazul
2ª Rodada
- Pelotas x União Frederiquense - 5/8 (quarta-feira), às 19h, na Boca do Lobo
- Guarani-VA x Brasil - 6/8 (quinta-feira), às 15h, no Estádio Edmundo Feix
3ª Rodada
- Passo Fundo x Brasil - 9/8 (domingo), às 15h, no Estádio Vermelhão da Serra
- Pelotas x Bagé - 8/8 (sábado), às 15h, na Boca do Lobo
4ª Rodada
- Brasil x Gramadense - 12/8 (quarta-feira), às 19h, no Bento Freitas
- Gaúcho x Pelotas - 13/8 (quinta-feira), às 19h, na Arena Be8
5ª Rodada
- Brasil x Brasil-FAR - 15/8 (sábado), às 19h, no Estádio Bento Freitas
- Veranópolis x Pelotas - 16/8 (domingo), às 15h, em estádio a definir
6ª Rodada
- Esportivo x Brasil - 19/8 (quarta-feira), às 19h, no Estádio Montanha dos Vinhedos
- Pelotas x Glória - 19/8 (quarta-feira), às 19h, na Boca do Lobo
7ª Rodada
- Brasil x Aimoré - 22/8 (sábado), às 19h, no Bento Freitas
- Pelotas x Passo Fundo - 23/8 (domingo), às 15h, na Boca do Lobo
8ª Rodada
- APAFUT x Brasil - 26/8 (quarta-feira), às 15h, no SESI, em Caxias do Sul
- Santa Cruz x Pelotas - 26/8 (quarta-feira), às 19h, no Estádio dos Plátanos
9ª Rodada
- Brasil x Lajeadense - 29/8 (sábado), às 19h, no Bento Freitas
- Esportivo x Pelotas - 29/8 (sábado), às 15h, no Estádio Montanha dos Vinhedos
10ª Rodada
- Veranópolis x Brasil - 2/9 (quarta-feira), às 19h, em estádio a definir
- Pelotas x Aimoré - 2/9 (quarta-feira), às 19h, na Boca do Lobo
11ª Rodada
- União Frederiquense x Brasil - 6/9 (domingo), às 15h, na Arena União
- Pelotas x Guarani-VA - 6/9 (domingo), às 15h, na Boca do Lobo
12ª Rodada
- Brasil x Santa Cruz - 9/9 (quarta-feira), às 19h, no Bento Freitas
- APAFUT x Pelotas - 9/9 (quarta-feira), às 19h, no SESI, em Caxias do Sul
13ª Rodada
- Pelotas x Brasil (Bra-Pel) - 12/9 (sábado), às 15h, na Boca do Lobo
14ª Rodada
- Brasil x Glória - 16/9 (quarta-feira), às 19h, no Bento Freitas
- Gramadense x Pelotas - 16/9 (quarta-feira), às 15h, na Vila Olímpica
15ª Rodada
- Bagé x Brasil - 19/9 (sábado), às 15h, no Estádio Pedra Moura
- Pelotas x Brasil-FAR - 19/9 (sábado), às 15h, na Boca do Lobo
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