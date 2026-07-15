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Brasil e Pelotas conhecem datas da primeira fase da Divisão de Acesso

Competição começa no dia 1º de agosto; Clássico Bra-Pel está marcado para 12 de setembro

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Daniel Costa

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