Brasil e Pelotas começam a disputa da final da Divisão de Acesso Sub-20

Dupla já garantiu acesso ao Gauchão da categoria. Gabriel Xavier / Aline Klug / Divulgação G.E. Brasil e E.C. Pelotas

Brasil e Pelotas disputam o título da Divisão de Acesso Sub-20 a partir deste domingo (26), às 15h. A partida no Bento Freitas é a primeira da decisão da Série A2.

Os ingressos estão sendo comercializados por R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada) para ambas torcidas. As vendas acontecem nos estádios dos clubes. No dia da partida, a entrada da torcida áureo-cerúlea será pelo portão 8, na Avenida Juscelino Kubitschek.

O duelo de volta acontece no dia 2 de agosto, às 15h, na Boca do Lobo.

Atenções divididas e força máxima

Mais de dez jogadores da dupla Bra-Pel têm sua atenção dividida entre o profissional e a base. Apesar de treinarem junto ao elenco principal, os atletas vão estar à disposição das comissões técnicas para os clássicos decisivos.

Um exemplo é o atacante Adriano Ferraz, do Brasil. O centroavante atuou no jogo de volta da final da Copa FGF, diante do Gramadense, na quinta-feira (23), e agora fica novamente à disposição do técnico Edson Rosa.

Do outro lado, oito atletas do Pelotas treinam com o elenco principal visando a Divisão de Acesso profissional. Eles serão desfalques na estreia do Lobo na competição profissional para atuar no jogo de volta da decisão, marcado para o mesmo dia.

Provável escalação do Brasil: Pedro Strelow; Pedro Piero, Vini, Eduardo Obst e Gabriel Torres; Matheus Rian, Thyago, Vitinho, Matheus Lemons e MV; Adriano Ferraz. Técnico: Edson Rosa.

Provável escalação do Pelotas: Erick, Renan, Pedro Nunes, Eduardo Marini e João Miguel; Matheus, Kaua e Guilherme; Bruno Inácio, Maurício e Gugu. Técnico: Geverton Duarte.



