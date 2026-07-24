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Notícia

Brasil e Pelotas começam a disputa da final da Divisão de Acesso Sub-20

Equipes se enfrentam neste domingo, às 15h, no Bento Freitas, pela ida da decisão

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Daniel Costa

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