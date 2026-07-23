Brasil de Pelotas x Gramadense: onde assistir ao jogo que vale o título da Copa FGF

Bento Freitas será o palco da partida de volta da final. Jefferson Botega / Agencia RBS

Brasil de Pelotas e Gramadense disputam o título da Copa FGF nesta quinta-feira (23), às 20h. O jogo de final da final acontece no Estádio Bento Freitas.

Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no site, por valores entre R$ 90 e R$ 15. A entrada para os visitantes custa R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

Atual campeão, o Xavante chega em desvantagem no confronto, já que perdeu por 1 a 0 na ida, em Porto Alegre. Diante do seu torcedor, o Rubro-Negro vai precisar de uma vitória simples para leva a decisão para os pênaltis. Para ser campeão no tempo normal, o Brasil vai precisar vencer por ao menos dois gols de diferença.

A derrota no jogo de ida foi a primeira do Brasil na competição. O Rubro-Negro carregava uma invencibilidade de 21 jogos sem perder e buscava o bicampeonato invicto, algo inédito na história da Copa FGF.

Para o jogo decisivo, o técnico Laécio Aquino terá à disposição o jovem Adriano Ferraz, além de ter o atacante Petterson e o lateral-direito Gedeilson em melhores condições de jogo. O centroavante Gabriel Morbeck, artilheiro do Brasil na temporada, é dúvida, após tratamento de uma lesão muscular na coxa direita no dia 4.

Conforme o regulamento da Copa FGF, o campeão da edição Caetano Verri (Dunga) garante vaga na Série D de 2027, enquanto o vice-campeão assegura classificação para a Copa Sul-Sudeste. Além disso, o time que levantar a taça vai disputar a Recopa Gaúcha diante do Grêmio, na Arena, no próximo ano.

Prováveis escalações

Brasil: Davi; Yuri (Gedeilson), Lula, Thiago Henrique e Otávio (Streit); Petterson, Masson, Simas, Guty e Andrey; Adriano Ferraz. Técnico: Laécio Aquino.

Gramadense: Maicon; João Vitor, Dieter, Keven e Iago; Daros, Murilo e Ryan; Camacho (Igor), Wilsinho e Kerlly. Técnico: Gustavo Corrêa.

Arbitragem

Wagner Silveira Echevarria auxiliado por Juarez de Mello Junior e Conrado Bittencourt Berger.

Como acompanhar

O Brasil, através do canal da TV Xavante no Youtube anuncia a transmissão com imagens.



