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Brasil de Pelotas x Gramadense: alterada a data do jogo de volta da final da Copa FGF

Partida no Bento Freitas será disputada no dia 19, às 11h; campeão garante vaga na Série D de 2027

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Daniel Costa

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