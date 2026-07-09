Brasil de Pelotas x Gramadense: alterada a data do jogo de volta da final da Copa FGF

A Federação Gaúcha de Futebol (FGF) alterou a data do jogo de volta da final da Copa FGF entre Brasil de Pelotas e Gramadense. Inicialmente marcado para sábado (18), às 19h, o duelo no Estádio Bento Freitas será disputado no domingo (19), às 11h.
A mudança ocorreu a pedido do Xavante, que pretende ampliar a presença de torcedores na decisão da competição.
O campeão da Copa FGF, que nesta temporada homenageia Caetano Verri (Dunga), garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro de 2027 e disputa a Recopa Gaúcha contra o Grêmio. O vice-campeão assegura participação na Copa Sul-Sudeste do próximo ano.
Duelo de ida
Na terça-feira (7), o confronto de ida também foi adiado, passando do sábado para o domingo. O local do primeiro duelo, com mando de campo do Gramadense, é o Passo D'Areia, em Porto Alegre. Conforme o clube, a escolha pelo estádio da Capital aconteceu "por questões de segurança e organização".
Os ingressos para a partida estão sendo comercializados no site, com os mesmos valores para ambas torcidas. O antecipado custa R$ 60, enquanto a entrada vendida no domingo custará R$ 100.
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